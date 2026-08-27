Dolar 48,1307 +0,03%
Euro 56,1626 -0,06%
Bist 14.591,63 -0,13%
Altın Gram 7.196,66 -0,06%
EUR/USD 1,1646 -0,10%
Brent Petrol 86,85 -0,10%
--°

Sağlık çalışanlarına kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Akçakoca'da

Akçakoca'da İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline Dr. Ömer Faruk Çetiner tarafından iş sağlığı ve güvenliği, risk değerlendirmesi ve ilk yardım eğitimi verildi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Sağlık çalışanlarına kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Akçakoca'da

Akçakoca'da sağlık çalışanlarına eğitim düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programı Dr. Ömer Faruk Çetiner tarafından verildi ve sağlık çalışanlarının mesleki güvenliğini güçlendirmeye odaklandı.

Eğitimin kapsamı ve yasal çerçeve:

Programda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların hak ve sorumlulukları ile iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri ele alındı. Çalışma ortamında karşılaşılabilecek riskler, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile risk değerlendirme süreçleri ayrıntılı olarak açıklandı.

Uygulamalar ve hedeflenen farkındalık:

Eğitimde ayrıca acil durum planları, ilk yardım uygulamaları ve yangınla mücadelede alınması gereken tedbirler hakkında da kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Amaç, sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıklarını artırmak ve çalışma ortamında karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli hareket etmelerini sağlamaktır.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ. EĞİTİM, İŞ YERİ HEKİMİ DR. ÖMER FARUK ÇETİNER TARAFINDAN VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

ümit uysal: cumhuriyet programıyla yapay zekâ çağında üretime odaklanma çağrısı
images

Üriner kateter riskleri ve önlemlerine yönelik hastane içi eğitim düzenlendi
images

gençlere yatırım: yeşilyurt belediyesi ücretsiz kurslarla başarıyı büyütüyor
images

Üzümlü hazırlıklarda: bölge deprem tatbikatına son rötuşlar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

ümit uysal: cumhuriyet programıyla yapay zekâ çağında üretime odaklanma çağrısı

Pütürge'nin engebeli yollarına yeni soluk: 14 kilometrelik bağlantı çalışmaları sürüyor

Otelde pencereden iddia edilen davranış sonrası Nevşehir'de gözaltı

Okulda kılınan namaz yavru kedinin hayatını kurtardı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1