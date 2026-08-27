Sağlık çalışanlarına kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Akçakoca'da

Akçakoca'da sağlık çalışanlarına eğitim düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programı Dr. Ömer Faruk Çetiner tarafından verildi ve sağlık çalışanlarının mesleki güvenliğini güçlendirmeye odaklandı.

Eğitimin kapsamı ve yasal çerçeve:

Programda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların hak ve sorumlulukları ile iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri ele alındı. Çalışma ortamında karşılaşılabilecek riskler, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile risk değerlendirme süreçleri ayrıntılı olarak açıklandı.

Uygulamalar ve hedeflenen farkındalık:

Eğitimde ayrıca acil durum planları, ilk yardım uygulamaları ve yangınla mücadelede alınması gereken tedbirler hakkında da kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Amaç, sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıklarını artırmak ve çalışma ortamında karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli hareket etmelerini sağlamaktır.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ. EĞİTİM, İŞ YERİ HEKİMİ DR. ÖMER FARUK ÇETİNER TARAFINDAN VERİLDİ.