Sağlık ekipleri köy ve kasabalarda kapı kapı hizmet veriyor

Niğde'de mobil sağlık hizmetleri Konaklı'ya ulaştı

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü, kent merkezine uzak kasaba ve köylerde yaşayan vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürdü. Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte; tarama, danışmanlık ve evde sağlık hizmetleri yerinde, ücretsiz olarak sunuldu.

sunulan hizmetler:

Etkinlik kapsamında Mobil Sigara Bırakma Polikliniği aracılığıyla vatandaşlara hekim gözetiminde sigara bırakma danışmanlığı verildi. Çocuk gelişimi hizmetleri kapsamında 2-6 yaş grubundaki çocukların büyüme ve gelişim değerlendirmeleri yapılarak ailelere bilgilendirme sağlandı. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bünyesinde rahim ağzı ve kolorektal kanser taramaları gerçekleştirildi. Ayrıca diyetisyenler tarafından sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele konusunda danışmanlık verilmesi ile koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamaları da etkinlikte yer aldı.

evde sağlık ve farkındalık çalışmaları:

Etkinlik sırasında evde sağlık hizmeti alan hastalar ve yaşlıların durumları uzman hekimlerce değerlendirilerek ihtiyaçlarına yönelik incelemeler yapıldı. Mobil Sağlıklı Hayat Ekipleri aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin temel hedefleri; erken teşhisin önemine dikkat çekmek, koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesini sağlamaktır.

Program, birinci basamak sağlık hizmetlerinin vatandaşların ayağına götürülmesi ve erişimin artırılması yönündeki adımların uygulamalı bir örneği olarak kayda geçti.

NİĞDE’DE SAĞLIK HİZMETLERİ VATANDAŞLARIN AYAĞINA GÖTÜRÜLDÜ