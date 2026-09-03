Dolar 48,3099 +0,03%
Euro 56,2261 +0,16%
Bist 14.007,67 -0,31%
Altın Gram 6.963,61 +1,56%
EUR/USD 1,1606 +0,13%
Brent Petrol 95,24 -0,41%
--°

Sağlık hizmetlerinde rotayı belirleyen liderlik eğitimi Bayburt’ta

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü'nün 'Sağlıklı Hayat Saatleri' kapsamında düzenlediği 'Rotayı Kim Çiziyor?' eğitimi, liderlik ve ekip yönetimini odağına aldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:40

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sağlık hizmetlerinde rotayı belirleyen liderlik eğitimi Bayburt’ta

etkinlik özeti:

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Sağlıklı Hayat Saatleri kapsamında gerçekleştirilen "Rotayı Kim Çiziyor?" başlıklı eğitim, sağlık çalışanlarına liderlik becerilerini geliştirme ve ekip yönetimini güçlendirme hedefiyle yapıldı. Program; kurum personelinin uygulamada karşılaştığı sorunlara liderlik perspektifinden bakma fırsatı sundu.

eğitimin odağı:

Eğitimi veren Uzm. Dr. Nur Banu Taşova liderlik kavramını, etkili bir liderin sahip olması gereken özellikleri ve lider ile yönetici arasındaki farkları katılımcılarla paylaştı. Oturumda ayrıca ekip yönetimi teknikleri üzerinde durularak, rol dağılımı, sorumluluk bilinci ve koordinasyonun önemi tartışıldı.

sağlık hizmetlerine etkisi:

Programda, etkili liderlik ve güçlü ekip çalışmasının sağlık hizmetlerinin kalitesine katkısı vurgulandı; iletişimin güçlenmesi, hata riskinin azalması ve hasta güvenliğinin desteklenmesi gibi somut kazanımların altı çizildi. Katılımcılara, günlük uygulamalarda liderlik davranışlarının hasta bakımına yansımaları hakkında pratik yaklaşımlar sunuldu.

soru ve değerlendirme:

Program, sağlık çalışanlarının sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla tamamlandı. Katılımcılar, eğitimde ele alınan kavramları kendi birimlerine taşıma ve ekip içi uygulamaları geliştirme yönünde görüş bildirdi.

BAYBURT&#039;TA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA LİDERLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT'TA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA LİDERLİK EĞİTİMİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

MTSO’dan başarıya plaketi: LGS'de tam puan ve YKS'de ilk 100'e girenlere ödül
images

Üniversitelerle güç birliği: eğitim yapıları için afet dayanıklılığı hedefleniyo...
images

Bayburt'ta müdürler yeni eğitim yılı hazırlıklarını masaya yatırdı
images

tercihler yetenekten iş garantisine kaydı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başakşehir Galatasaray'a karşı süren kötü seriyi sonlandırma peşinde

Akıncı TİHA ile LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleri nokta vuruşu gerçekleştirdi

Kastamonu'da dört sağlık çalışanı aynı dönemde başladıkları mücadeleyi birlikte kazandı

Okula sağlıklı adım: erken kontroller ve psikolojik hazırlık önem taşıyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı