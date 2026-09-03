Sağlık hizmetlerinde rotayı belirleyen liderlik eğitimi Bayburt’ta

etkinlik özeti:

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Sağlıklı Hayat Saatleri kapsamında gerçekleştirilen "Rotayı Kim Çiziyor?" başlıklı eğitim, sağlık çalışanlarına liderlik becerilerini geliştirme ve ekip yönetimini güçlendirme hedefiyle yapıldı. Program; kurum personelinin uygulamada karşılaştığı sorunlara liderlik perspektifinden bakma fırsatı sundu.

eğitimin odağı:

Eğitimi veren Uzm. Dr. Nur Banu Taşova liderlik kavramını, etkili bir liderin sahip olması gereken özellikleri ve lider ile yönetici arasındaki farkları katılımcılarla paylaştı. Oturumda ayrıca ekip yönetimi teknikleri üzerinde durularak, rol dağılımı, sorumluluk bilinci ve koordinasyonun önemi tartışıldı.

sağlık hizmetlerine etkisi:

Programda, etkili liderlik ve güçlü ekip çalışmasının sağlık hizmetlerinin kalitesine katkısı vurgulandı; iletişimin güçlenmesi, hata riskinin azalması ve hasta güvenliğinin desteklenmesi gibi somut kazanımların altı çizildi. Katılımcılara, günlük uygulamalarda liderlik davranışlarının hasta bakımına yansımaları hakkında pratik yaklaşımlar sunuldu.

soru ve değerlendirme:

Program, sağlık çalışanlarının sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla tamamlandı. Katılımcılar, eğitimde ele alınan kavramları kendi birimlerine taşıma ve ekip içi uygulamaları geliştirme yönünde görüş bildirdi.

BAYBURT'TA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA LİDERLİK EĞİTİMİ VERİLDİ