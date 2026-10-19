Sağlık kontrolü sonrası Emrah Kozay ve 44 şüpheli jandarmaya sevk edildi

Çukurova belediyesi operasyonunda gözaltılar

Adana'da düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Emrah Kozay gözaltına alındı. Kozay, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından sorgulanmak üzere jandarmaya sevk edildi.

Soruşturmanın kapsamı:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada belediyedeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları araştırılıyor.

Gözaltı sayısı ve süreç:

Operasyon kapsamında aralarında önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ile birlikte toplam 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından sorgulanmak üzere jandarma birimlerine teslim edildi.

Resmi makamların açıklamaları ve soruşturmanın ilerleyişi takip ediliyor; işlemler tamamlandıkça yetkili merciler tarafından bilgilendirme yapılması bekleniyor.

ADANA’DA ÇUKUROVA BELEDİYESİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYON KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN BELEDİYE BAŞKANI EMRAH KOZAY, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ.