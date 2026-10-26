Sağlıklı yaşam parkında gençlerin kavga anları amatör kamerada

Parkta kavga anı
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi sınırlarındaki Sağlıklı Yaşam Parkı'nda gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Olayın nedeni:
Tartışmanın neden başladığı henüz bilinmiyor; olay sırasında taraflar arasında fiziksel saldırı yaşandı.
Görüntülerde öne çıkanlar:
Olay, amatör bir kamerayla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yumrukların havada uçtuğu anlar net biçimde görülüyor.
BURSA’NIN MERKEZ YILDIRIM İLÇESİNDE BULUNAN SAĞLIKLI YAŞAM PARKI’NDA GENÇLER ARASINDA ÇIKAN KAVGA, AMATÖR KAMERAYA YANSIDI.
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