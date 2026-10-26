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Sağlıklı yaşam parkında gençlerin kavga anları amatör kamerada

Bursa Yıldırım Millet Mahallesi'ndeki Sağlıklı Yaşam Parkı'nda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; olay amatör kamerayla kaydedildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sağlıklı yaşam parkında gençlerin kavga anları amatör kamerada

Parkta kavga anı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi sınırlarındaki Sağlıklı Yaşam Parkı'nda gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olayın nedeni:

Tartışmanın neden başladığı henüz bilinmiyor; olay sırasında taraflar arasında fiziksel saldırı yaşandı.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Olay, amatör bir kamerayla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yumrukların havada uçtuğu anlar net biçimde görülüyor.

BURSA’NIN MERKEZ YILDIRIM İLÇESİNDE BULUNAN SAĞLIKLI YAŞAM PARKI’NDA GENÇLER ARASINDA ÇIKAN KAVGA...

BURSA’NIN MERKEZ YILDIRIM İLÇESİNDE BULUNAN SAĞLIKLI YAŞAM PARKI’NDA GENÇLER ARASINDA ÇIKAN KAVGA, AMATÖR KAMERAYA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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