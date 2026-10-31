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Sağlıkta tam bağımsızlığa giden yol: yerli teknoloji ve Aziz Sancar ilacı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yerli tıbbi teknoloji ve ilaç üretimiyle Türkiye'yi sağlıkta tam bağımsızlığa taşımayı hedeflediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:21

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EDİTÖR: Merve Çelik

Sağlıkta tam bağımsızlığa giden yol: yerli teknoloji ve Aziz Sancar ilacı

Sağlıkta tam bağımsızlık hedefi ve yerli üretim vurgusu

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve 2026 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında kendi kaynaklarıyla ileriye taşınması hedefini paylaştı. Memişoğlu, "Hedefimiz açık; kendi cihazımızı, ilacımızı, aşımızı geliştirmek, insanlığın hizmetine sunmak ve sağlıkta tam bağımsız bir Türkiye olmak" ifadelerini kullandı.

alt yapı, kapasite ve şehir hastaneleri

Memişoğlu, son çeyrek asırda kaydedilen ilerlemeye dikkat çekerek, bin 500'ü aşkın hastane ve 1,5 milyon kişilik sağlık ordusu ile hizmet verildiğini hatırlattı. Şehir hastanelerine ilişkin olarak 28 tesisin hizmette olduğunu, 11'inin inşaatının ve 11'inin ise proje çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bakan, bu altyapının bilim, teknoloji ve üretimle desteklenerek daha da güçlendirileceğini vurguladı.

yerli teknolojiler ve ihracat

Sağlık sanayisinin ülkenin lokomotif sektörlerinden biri haline gelmesi hedefiyle yürütülen çalışmalara değinen Memişoğlu, yerli solunum cihazlarının 45 ülkeye, otomatik şok cihazlarının ise 16 ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Renkli röntgen cihazları ve yoğun bakım monitörlerinin sağlık kurumlarında yaygınlaştırıldığı, ayrıca iki yıl içinde tüm parçaları yerli olacak ultrason cihazlarının Türkiye'de üretimine başlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Bakan, sağlık teknolojilerinde Türkiye'nin sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten bir aktör haline geldiğini ifade etti ve kalp-akciğer makinesi gibi daha önce yalnızca üç ülkenin üretebildiği teknolojilerin Türkiye'nin kendi kaynakları ve insan gücüyle geliştirildiğini belirtti. Ayrıca Gökbey helikopteri örneğini vererek, yerli teknolojinin savunma ve sağlık alanlarında paralel ilerlediğine dikkat çekti.

araştırma, klinik çalışmalar ve toplumsal sağlık

Memişoğlu, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’ın geliştirdiği ve beyin tümörleri tedavisinde umut vadeden ilacın klinik araştırmalarının Türkiye'de yürütüleceğini açıkladı. Bu adımı, ülkenin ilaç ve biyoteknoloji alanındaki araştırma altyapısının güçlendirilmesiyle ilişkilendirdi.

Bakan, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi çağrısında bulunarak girişimcileri ve araştırmacıları Üreten Sağlık Portalı üzerinden başvurmaya davet etti. Ayrıca obezite, hareketsizlik ve tütün kullanımıyla mücadeleye değinerek, halk sağlığının korunmasına yönelik hizmetlerin tedavi kadar öncelikli olduğunun altını çizdi: "Biz hastalık değil, sağlık bakanlığıyız."

Konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık, bilim ve yerli üretime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek sonlandıran Memişoğlu, törende ödül alan bilim insanlarını tebrik etti ve kurultayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Memişoğlu: &quot;Sağlıkta tam bağımsız Türkiye hedefliyoruz&quot;

Bakan Memişoğlu: "Sağlıkta tam bağımsız Türkiye hedefliyoruz"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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