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Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesi: diplomasi ve doğrudan temas

Erdoğan'ın kabul ettiği Zelenskiy ile yapılan görüşme, liderler arası doğrudan iletişimin önemini vurguladı ve diplomatik kanalların ön plana çıkmasına işaret etti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesi: diplomasi ve doğrudan temas

Erdoğan ve Zelenskiy görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i kabul etti.

görüşmenin diplomatik önemi:

Bu kabul, iki ülke lideri arasında doğrudan iletişimin sağlandığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Resmi açıklamalarda yer alan tek kesin bilgi, liderlerin bir araya gelmiş olduğudur; bu tür temaslar, diplomatik ilişkinin yönetilmesi ve karşılıklı diyaloğun sürdürülmesi açısından önem taşır.

izleyen süreç ve beklentiler:

Görüşmenin ardından izlenecek adımlar ve atılacak somut kararlar, resmi açıklamalarla netleşecektir. Ancak genel olarak, lider görüşmeleri iletişim kanallarının güçlendirilmesine ve diplomasi çerçevesinde ilerleyen süreçlerin şekillenmesine olanak verir. Liderlerin doğrudan temas kurması, dış politika aktörleri ve kamuoyunda diplomatik yaklaşımın belirginleşmesi açısından anlam taşır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy&#039;i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i kabul etti

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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