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Manisa Büyükşehir Belediyespor geçmiş dönem hesaplarına ilişkin mali soruşturma derinleşti

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş hesaplarına ilişkin soruşturmada 4 kişiyi zimmet ve aklama şüphesiyle gözaltına aldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Manisa Büyükşehir Belediyespor geçmiş dönem hesaplarına ilişkin mali soruşturma derinleşti

Operasyon ve gözaltılar:

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah düzenlenen operasyonda, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesapları mercek altına alındı. Operasyon kapsamında kulübün eski yöneticileri ile bir belediye şirketi görevlisi olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların arasında kulübün eski başkanı ve Basketbol Şube Sorumlusu E.H., eski kulüp asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu M.K., eski kulüp muhasebecisi Ö.K. ile BESOT görevlisi F.K. bulunuyor.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturmada, şüphelilere yönelik zimmet ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları yer alıyor. Yetkililer, incelemenin MASAK ve ilgili diğer kurumlardan temin edilen bilgi, belge ve hesap hareketlerine dayandığını belirtiyor.

İnceleme, geçmiş dönem muhasebe kayıtları, banka hesap hareketleri ve kurumlar arası yazışmaların ayrıntılı taranmasını içeriyor. Savcılık kaynakları, elde edilen belgelerin titizlikle değerlendirildiğini ifade ediyor.

İlerleyen süreç:

Soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı işlemlerinin ardından savcılık sorgulamaları ile birlikte ek delil toplama ve gerekli adli işlemlerin sürdürüleceği bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre ek gözaltı veya adli işlem kararı alınabileceğini kaydediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor ile ilgili mali denetimin sonuçlanmasına kadar konuya ilişkin yeni gelişmelerin olabileceği belirtiliyor. Soruşturmayla ilgili resmi açıklamalar geldikçe kamuoyu bilgilendirilecek.

Manisa BBSK&#039;nın eski yöneticilerine operasyon: 4 gözaltı

Manisa BBSK'nın eski yöneticilerine operasyon: 4 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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