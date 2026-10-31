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GastroAntalya'da uluslararası şef buluşması: yerli üretim ve Tahsildaroğlu öne çıktı

29 Ekim-1 Kasım'da gerçekleşen 7. GastroAntalya, 3 bine yakın yerli ve yabancı şefi Antalya'da buluşturdu; Tahsildaroğlu etkinlikte yer aldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Hazal Tunç

GastroAntalya'da uluslararası şef buluşması: yerli üretim ve Tahsildaroğlu öne çıktı

GastroAntalya 7. kez uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaptı

Antalya, 29 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 7. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Festivali (GastroAntalya) ile bir kez daha dünya mutfaklarını ağırladı. Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası önündeki organizasyonda yerli ve yabancı şefler bir araya gelirken, etkinlik ana sponsorlarından Tahsildaroğlu da festivalde yer aldı.

Festivalin kapsamı ve katılımcı profili:

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Orta Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yarışmacılar katıldı. Festival alanında yaklaşık 3 bine yakın şef ve şef adayının bulunduğu, bunların içinde ise yaklaşık 600 profesyonel şefin yer aldığı bildirildi. Etkinlik, hem yarışma hem de tanıtım amaçlı oturumlarla gastronomi camiasının ilgisini çekti.

Tahsildaroğlu'nun katkısı ve yerli üretim vurgusu:

Festivalde Tahsildaroğlu'nu temsil eden Şef Muzaffer Avcı, organizasyonun Antalya ve Türk turizmi açısından önemine dikkat çekti. Avcı, yerli üretimin önemi ve bunun doğru tanıtımı üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: "Yerli üretimin memleketin ayrı bir değeri var. Bu altın topraklarda üretemediğimiz hiçbir şey yok aslında. Sadece bunun PR tarafıyla ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Tahsildaroğlu da bunu çok iyi yapanlardan bir tanesi."

Destek, iş birliği ve gelecek hedefleri:

Avcı, Tahsildaroğlu ile dernekler bazında yürütülen iş birliklerine değinerek firmanın gelişim sürecine vurgu yaptı ve doğrudan katkılarının şeflere "doğru üretim ve doğru tüketim" konusunda fayda sağladığını belirtti. Avcı, organizasyona ilişkin olarak "Onlarla birlikte dünyaya açılacağız, onlarla birlikte yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Festival, sektör paydaşları için hem tanıtım hem de uluslararası bağlantılar kurma fırsatı sundu.

Genç şef adayları ve eğitimsel boyut:

Etkinlikte profesyonellerin yanında mutfak dünyasına adım atmaya hazırlanan gençlerin de yer alması dikkat çekti. Yarışmacılar ve adaylar arasındaki etkileşim, mentorluk oturumları ve usta-çırak ilişkileri festivalin eğitimsel boyutunu güçlendirdi. Organizasyon, Antalya'nın gastronomi ve turizm hattındaki konumunu pekiştirirken, yerel üretimin görünürlüğünü artırma hedefini de destekledi.

ANTALYA&#039;DA 29 EKİM-1 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 7. ULUSLARARASI GASTRONOMİ VE MUTFAK...

ANTALYA'DA 29 EKİM-1 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 7. ULUSLARARASI GASTRONOMİ VE MUTFAK YILDIZLARI FESTİVALİ (GASTROANTALYA), TÜRKİYE'DEN VE DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN ŞEFLERİ BİR ARAYA GETİRDİ. FESTİVALDE YAKLAŞIK 3 BİNE YAKIN ŞEF KATILIM SAĞLARKEN, ORGANİZASYONUN ANA SPONSORLARINDAN TAHSİLDAROĞLU DA ETKİNLİKTE YER ALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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