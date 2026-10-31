lider eşlerinden aile ve kadın için somut adımlar çağrısı

lider eşleri çankaya köşkü'nde TDT Aile ve Kadın Konseyi'ni destekledi

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kurulması planlanan Aile ve Kadın Konseyi için düzenlenen ilk Yüksek Onur Kurulu Toplantısı, Emine Erdoğan ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un eşi Aygül Caparova, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile ilgili ülkelerin üst düzey temsilcileri katıldı.

mirziyoyeva'nin üç öncelikli önerisi:

Ziroat Mirziyoyeva toplantıda teşekkürlerini iletirken, TDT çatısı altındaki iş birliğinin aile, kadın ve çocuk haklarına yönelik somut sonuçlar doğurması gerektiğini vurguladı. Mirziyoyeva, platformun deneyim paylaşımı ve uygulamaya dönük projeler üretmesi için üç öneri sundu.

İlk öneri, kadınların eğitimi, mesleki gelişimi ve girişimciliğini destekleyecek ortak bir programın hazırlanmasıydı; program içinde kız çocuklarının çağdaş mesleklere yönlendirilmesi, mentorluk ve ortak proje paylaşımı için özel alanlar öngörüldü. İkinci öneride, özellikle uzak bölgelerde yaşayan kadınların dijital okuryazarlığının artırılması ve onlara elektronik ticaretin öğretilmesiyle ürünlerini yeni pazarlara sunup gelirlerini artırmalarının sağlanması yer aldı. Üçüncüsünde ise büyükannelerin mirasını koruma ve araştırmaya yönelik iş birliklerinin genişletilmesi; tarihi mekanların korunması, ortak kültür ve eğitim projeleri ile büyükannelerin yaşamlarını ve katkılarını anlatan ortak bir dijital platform önerildi.

Mirziyoyeva ayrıca ailelere ve çocuklara yönelik uygulama deneyimlerinin paylaşılmasını, anne-babalar ve eğitimciler için anlaşılır rehberlerin hazırlanmasını, uzmanlar arasındaki deneyim değişimini ve etkili çözümlerin yaygınlaştırılmasını önererek, 'Özbekistan, bu girişimlerde etkin biçimde yer almaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya ve işbirliği ortaklarımızdan öğrenmeye hazırdır' ifadesini kullandı.

caparova ve erhürman'ın vurgu ve çağrıları:

Aygül Caparova, etkinlikte aileye ve kadınlara yönelik desteğin önemine dikkat çekti. Caparova, Kırgızistan'da 3 yaşına kadar çocuklara verilen aylık yardım uygulaması 'Bala Irısı' ve 'Benim Evim' adlı devlet programını örnek göstererek, aileye yapılan desteğin çocukların geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirtti. Ayrıca aile içindeki sorumlulukların eşit paylaşılmasının ve kadınların eğitim ve istihdam olanaklarına erişiminin gerekliliğinin altını çizdi.

Caparova şiddetin hem bireyleri hem de çocukların geleceğini etkilediğine vurgu yaparak, 'Şiddete maruz kaldığını söyleyen kadınların sesini duymak ve onlara yardım eli uzatmak zorundayız' dedi. Hukuki, psikolojik ve sosyal desteğin sağlanması ile kamu kurumları ve sivil toplum arasında iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Nilden Bektaş Erhürman ise Türk dünyasının kültürel çeşitliliğinin korunarak ortak değerlerin evrensel haklar ve çağdaş sosyal politikalarla buluşturulması gerektiğini belirtti. Erhürman, 2040 Türk Dünyası Vizyonu çerçevesinde toplumsal dayanışma, aile kurumu ve ortak kültürel değerleri güçlendirecek somut projelere ihtiyaç olduğunu vurguladı ve Konsey’in iyi uygulamaların paylaşılacağı, ortak sorunlara çözüm üretecek kalıcı bir mekanizmaya dönüşmesini diledi.

kurumsal iş birliği ve yol haritası:

Toplantı kapsamında ayrıca Mahinur Özdemir Göktaş moderatörlüğünde 'TDT Aile ve Kadın Konseyi Kurucu Bakanlar Oturumu: Kurumsal İş Birliği ve Ortak Adımlar' başlıklı oturum düzenlendi. Bakan Göktaş, toplantıda ortaya çıkan görüşlerin Konseyin ilk yapı taşlarını oluşturacağını, Yüksek Onur Kurulu himayesinin Konsey için en büyük dayanak olacağını belirtti ve başta Emine Erdoğan olmak üzere kuruldaki lider eşlerine teşekkür etti.

Çankaya Köşkü'ndeki buluşma, Türk dünyasında aile, kadın ve çocuk politikalarında ortak bir irade oluşturarak bunu somut projelere dönüştürme hedefini yeniden teyit etti. Lider eşlerinin sunduğu öneriler; eğitim, dijital beceriler, kültürel mirasın korunması ve uygulama deneyimlerinin paylaşımı alanlarında öncelikli adımların atılacağını işaret ediyor.

Toplantıdan çıkan ortak mesaj, kurulan diyalogun sahada hissedilir sonuçlara dönüşmesi gerektiği yönünde: katılımcılar, bugünkü istişarelerin yarın kadınların, çocukların ve ailelerin hayatında somut iyileşmeler olarak karşılık bulmasını temenni etti ve iş birliğinin takipçisi olacaklarını vurguladı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) ÇATISI ALTINDA KURULUŞ ÇALIŞMALARI BAŞLATILAN AİLE VE KADIN KONSEYİ İÇİN ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV'İN EŞİ ZİROAT MİRZİYOYEVA, KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV'UN EŞİ AYGÜL CAPAROVA VE KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN'IN EŞİ NİLDEN BEKTAŞ ERHÜRMAN DESTEK VERDİ.