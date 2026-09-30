Sahildeki şüpheli iha parçası güvenlik önlemleriyle kontrollü şekilde imha edildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Yeniköy sahilinde, Rusya-Ukrayna savaşından kaldığı değerlendirilen bir insansız hava aracına ait olduğu düşünülen şüpheli kalıntı bulundu. Bölgedeki çalışma ekipleri tarafından fark edilen cisim, içinde yakıt bulunduğu gerekçesiyle risk oluşturabileceği değerlendirilerek yetkili birimlere bildirildi.

Bölgeye sevk ve alınan önlemler:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından sahil yolu araç ve yaya trafiğine kapatıldı ve çevrede geniş güvenlik şeridi oluşturuldu. Şüpheli cismin daha güvenli bir biçimde incelenip imha edilmesi için Sualtı Savunma (SAS) komandoları görevlendirildi.

SAS ekipleri, çevrede ek güvenlik tedbirleri alırken sahilde iş makinesiyle geniş bir çukur açıldı. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra kalıntı dikkatle çukura yerleştirildi ve çevredekiler güvenli bölgeye çekildi.

Kontrollü imha ve görüntülerin etkisi:

Yapılan hazırlığın ardından şüpheli cisim kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamanın şiddetiyle sahildeki kumlar metrelerce yükseldi ve sahil yoluna kadar savruldu; patlamanın ardından kalıntının yer aldığı alanda derin bir çukur oluştu. Olayın anbean kaydedildiği cep telefonu görüntülerinde, sakin görünen sahilde ani bir patlama olduğu ve kumların geniş bir alana dağıldığı net biçimde görülüyor.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sırasında ekiplerin güvenlik odaklı hareket ettiği, incelemelerin sonucuna göre ek işlemlerin yapılacağı belirtildi. Görüntüler, sahilde yaşananların görsel olarak çarpıcı bir etki oluşturduğunu ortaya koydu.

İŞ MAKİNESİYLE SAHİLDE AÇILAN ÇUKURA YERLEŞTİRİLEN ŞÜPHELİ CİSİM KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ. BÜYÜK BİR PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIRKEN, PATLAMANIN ARDINDAN SAHİLDE DERİN BİR ÇUKUR OLUŞTU VE KUMLAR SAHİL YOLUNA KADAR SAVRULDU.