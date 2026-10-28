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Şahinbey'den cumhuriyete bağlılık çağrısı: 103. yılda birlik vurgusu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cumhuriyetimizin 103. yılında şehitleri andı, birlik mesajı verdi ve kente hizmet için vizyon projelere vurgu yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Şahinbey'den cumhuriyete bağlılık çağrısı: 103. yılda birlik vurgusu

Şahinbey belediye başkanı tahmazoğlu'nun 29 Ekim mesajı:

Mehmet Tahmazoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin kazanımlarına ve milletin birlik ruhuna dikkat çekti. Tahmazoğlu, Gaziantep ve Şahinbey halkına hitaben yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne kadar süren fedakârlıkları anımsatarak kutlamaların sadece bir tören olmadığını; geçmişin hatırlanması ve geleceğe yönelik sorumlulukların yeniden teyit edilmesi gerektiğini vurguladı.

tarihsel sorumluluk ve anma:

Mesajında, kadim kent Gaziantep ve bölgenin tarihine yapılan atıflarla dikkat çeken Tahmazoğlu, Şahin Bey ve yurt savunmasında hayatını kaybedenlerin hatırlanmasının önemine değindi. Milletin kurtuluş mücadelesinin, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla taçlandığını belirten başkan, bu mirasın korunmasının ortak görev olduğunu ifade etti. Şehitlere ve gazilere şükranlarını sundu.

gelecek vizyonu ve hizmet taahhüdü:

Tahmazoğlu, Şahinbey'i geliştirme hedeflerini de mesajına dahil ederek, vizyon projelerimizle kenti büyütme ve vatandaşın yaşam kalitesini artırma sözü verdi. Çok çalışmanın ve dayanışmanın altını çizen başkan, aydınlık bir geleceğe birlikte ulaşma çağrısı yaptı. Mesajını, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal ile vatanı emanet eden tüm gazileri ve şehitleri rahmet ve minnetle anarak sonlandırdı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

TAHMAZOĞLU’DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

TAHMAZOĞLU’DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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