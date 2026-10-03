şahinbey'in desteklediği 44 takımdan 36'sı tekno fest finalinde

TEKNOFEST Güneydoğu'da şahinbey rüzgârı

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde Şahinbey Belediyesi’nin desteklediği takımlar yüksek başarıyla dikkat çekti. Belediye tarafından desteklenen 44 takımdan 36’sı finale kalırken, 9 takım ise derece elde etti. Etkinlik alanında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı / Kurucusu Selçuk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Genel Müdürü (CEO) ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar destek verdikleri takımların stantlarını tek tek ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

destekten finale: nasıl bir hazırlık sağlandı:

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak TEKNOFEST'e ilk günden bu yana sürdürülen desteğin altını çizdi. Şahinbey'de kurulan Bilim Şahinbey ve DENEYAP Atölyeleri aracılığıyla binlerce gencin fuara hazırlandığını belirten Tahmazoğlu, belediyenin her türlü makine, teçhizat, malzeme ve nakdi desteği sağladığını aktardı. Tahmazoğlu, kurumun bugüne kadar binden fazla takıma destek verdiğini; sadece bu yıl 44 takıma sponsor olduklarını ve bunun meyvelerini gördüklerini ifade etti: "Sadece bu yıl 44 takımımızdan 36’sı finale kaldı. Şu ana kadar derece alan takım sayımız 9’a ulaştı."

yerlilik vurgusu ve gençliğe yatırım:

Şahinbey Belediye Başkanı konuşmasında savunma sanayisindeki yerlilik oranına da dikkat çekti. Türkiye'nin İHA teknolojisinde önemli bir üretim kapasitesine ulaştığını ve yerlilik oranının yüzde 85’in üzerine çıktığını belirten Tahmazoğlu, "Tam bağımsız Türkiye için teknolojiyi kendimiz üretmeliyiz" mesajını verdi. Tahmazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı ve emeği geçenlere teşekkür ederek TEKNOFEST gençliğinin yetişmesinde sağlanan iş birliklerinin önemine işaret etti.

Etkinlikteki ziyaretler ve gençlerle kurulan diyaloglar, şehir düzeyinde verilen desteğin somut sonuçlara dönüştüğünü gösterdi. Şahinbey destekli takımların finaldeki varlığı ve elde edilen dereceler, yerel düzeyde sürdürülen eğitim ve altyapı yatırımlarının karşılığını aldığına dair güçlü bir gösterge olarak öne çıktı.

TEKNOFEST’TE ŞAHİNBEY İMZASI: 44 TAKIMIN 36’SI FİNALDE