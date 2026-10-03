OMÜ geleceğin tarımını otonom çiftlikle kurguluyor: rektör Aydın TEKNOFEST'te TÜME modelini inceledi

Rektör Aydın'dan TEKNOFEST'te otonom çiftlik incelemesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, TEKNOFEST Güneydoğu kapsamındaki festival alanında kurulan yapay zekâ destekli otonom çiftlik merkezini ziyaret etti. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz da yer aldı; ikili, gösterilen sistemin OMÜ bünyesinde hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

TÜME modeli ve hedefleri:

Festivalde tanıtılan ekosistem, TÜME tarafından geliştirilen yerli tarım teknolojileriyle dikkat çekti. TÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Karagöz ile Mütevelli Heyet Üyesi ve Genel Sekreter Sinan Yavuz tarafından sunulan bilgiye göre sistem, sağım, iklimlendirme, görüntü işleme ve sürü yönetimi gibi tarımsal süreçleri tek bir yapay zekâ çatısı altında toplayan entegre bir model sunuyor. Karagöz, Türkiye genelinde genç üreticileri teknolojiyle buluşturmak amacıyla 40 otonom çiftlik kurmayı hedeflediklerini, milli tarımsal veri altyapısını yüz binlerce veriyle besleyerek arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

OMÜ'de uygulama ve genç girişimcilerle iş birliği:

OMÜ, YÖK ile TÜME arasındaki iş birliği protokolü kapsamında pilot üniversiteler arasında yer alıyor; bu konum, üniversitenin yapay zekâ ve otonom sistemler alanındaki yetkinliğini sahaya taşımaya dönük adımlarını güçlendiriyor. Rektör Aydın, çiftlik ekosisteminde görev yapan genç girişimciler ve araştırmacılarla bir araya gelerek proje altyapısı ve entegrasyon süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Aydın, TEKNOFEST alanındaki diğer teknoloji stantlarını da gezdi. Samsun Teknopark bünyesindeki Helimore Havacılık Teknolojileri standını ziyaret eden Rektör, OMÜ TTO desteğiyle geliştirilen ve Buluş Fuarı'nda altın madalya kazanan insansız hava aracı (İHA) projesinin geliştiricisi Başak Demir Ünalan'ı tebrik etti. Bu proje, tarımsal üretimde tohumlama ve gübreleme süreçlerine yönelik bir uygulama olarak öne çıktı.

Prof. Dr. Fatma Aydın, üniversite-sanayi iş birliğinin somut örneklerinin görünmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, OMÜ'nün dijital tarım dönüşümünde ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunda aktif ve kararlı bir paydaş olmaya devam edeceğini vurguladı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA AYDIN, TEKNOFEST GÜNEYDOĞU KAPSAMINDA ŞANLIURFA’DA TANITILAN YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ OTONOM ÇİFTLİĞİ İNCELEYEREK, BENZER BİR SİSTEMİN OMÜ BÜNYESİNDE HAYATA GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.