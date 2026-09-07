Sahneden son veda: Serhat Kılıç için yakınları gözyaşlarıyla uğurladı

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören:

İstanbul'da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir tören düzenlendi. 51 yaşında vefat eden Kılıç için düzenlenen uğurlamada sahne ve ekran dünyasından çok sayıda isim bir araya geldi.

Törene katılanlar arasında Ertan Saban, Birol Güven, Bennu Yıldırımlar, Mahir İpek, Ahmet Mümtaz Taylan, Selim Bayraktar, Emre Karayel, Barış Falay, Alina Boz, Umut Evirgen, Özlem Esmergül, Ayça Bingöl, Tolga Sarıtaş, Serkan Keskin, Meriç Aral, Hazar Ergüçlü ve Ayşe Tunaboylu yer aldı. Duygusal anların ağır bastığı törende bazı sanatçıların birbirlerine sarılarak teselli olduğu gözlendi.

Sanat dünyasından vedalar:

Tören boyunca meslektaşları ve sevenleri Kılıç'ın tabutuna çiçekler bıraktı. Oyuncu Özlem Esmergül, erkek arkadaşı Serhat Kılıç'ın tabutuna karanfiller koyarken duygusal anlar yaşandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Kılıç'ın babası ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Alina Boz, Kılıç'ın kaybının zamansız olduğunu ifade ederek, "Çok değerli bir abimizdi. Değerli bir sanatçıydı ve müzisyendi. Gidişi hepimizi çok üzdü. Bir daha onu sahnelerde göremeyecek olmak, neşesini göremeyecek olmak çok zamansız oldu" dedi. Boz'un erkek arkadaşı yapımcı Umut Evirgen de, "Benim de beraber çalışma fırsatım olmuştu. Çok yetenekli, çok sevdiğimiz bir abimiz, kardeşimizdi üzgünüz" sözleriyle duygularını paylaştı.

Duygular, anılar ve beklenti:

Songül Öden törende yaptığı açıklamada, Kılıç'ı "çok sıra dışı bir yetenek" olarak tanımladı ve "Çok erken bir kayıp. Ne diyebileceğimi bilmiyorum, çok üzgünüm. Onun bir benzeri yok. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Barış Falay ise kaybın özellikle genç yaşta olması nedeniyle herkes için daha zor olduğunu belirterek, "Üzgünüz çok erken bir arkadaşımızı kaybettik. Saygı duyduğumuz ve sevdiğimiz bir arkadaşımızı kaybettik. Umarım sizler de aynı saygı ve hürmetle yaklaşırsınız. Emekçi insanlarız hepimiz... Tüm sevenlerine sabır diliyorum" dedi.

Tören sonunda sanatçılar ve yakınları tabuta son kez çiçek bırakarak Kılıç'a veda etti. Sahnedeki uğurlama töreni, duygusal görüntüler ve saygı duruşu ile son buldu.

İSTANBUL’DA EVİNDE HAYATINI KAYBEDEN ÜNLÜ OYUNCU SERHAT KILIÇ İÇİN HARBİYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ.