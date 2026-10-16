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Sahte yatırım uygulamasıyla 23 kişiyi hedef alan şebeke 39 ilde çökertildi

39 ilde düzenlenen operasyonda 139 kişi gözaltına alındı; şüphelilerin hesap hareketleri 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruşa ulaşırken mağdur zararları 51 milyon 407 bin 966 lira olarak belirlendi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sahte yatırım uygulamasıyla 23 kişiyi hedef alan şebeke 39 ilde çökertildi

Operasyonun kapsamı

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada, yüksek kazanç vaadiyle kurulan paravan şirketler ve şahıs hesapları aracılığıyla gerçekleştiği belirtilen nitelikli dolandırıcılık iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturmada 23 mağdurun toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 lira olarak tespit edildiği bildirildi. Şüphelilerin mağdurlara aynı GSM numaralarından ulaştıkları, gönderilen bağlantılar aracılığıyla cep telefonlarına sahte bir yatırım uygulaması indirmelerini sağladıkları ve ortak IBAN'lara gönderilen tutarların uygulamada daha yüksek gösterilerek kazanç izlenimi yaratıldığı belirlendi. İfade ve bulgular, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini işaret ediyor.

Banka hareketleri ve işlem türleri:

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinin analizinde, şüphelilere ait banka hesapları arasındaki toplam para trafiğinin 6 milyar 656 milyon 31 bin 529 lira 77 kuruş olduğu saptandı. Bu tutarın 3 milyar 204 milyon 348 bin 699 lira 63 kuruş kısmı havale, 3 milyar 451 milyon 682 bin 830 lira 14 kuruş kısmı ise EFT işlemlerinden oluştu. Ayrıca elde edildiği değerlendirilen paraların kuyumculara, farklı banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine aktarıldığı belirlendi; soruşturma kapsamında banka ve kripto hesaplarına el koyma işlemleri uygulandı.

Operasyon ve adli süreç:

Soruşturmanın ilerlemesi üzerine 13 Ekim 2026 tarihinde 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 139 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunanlardan 23 kişinin cezaevinde olduğu, 52 şüphelinin firari olduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü ve titizlikle sürdüğü bildirildi.

Kuyumcu ve vergi incelemeleri:

Soruşturma kapsamında belirlenen 5 kuyumcu şirketi hakkında faturalı ve faturasız altın satışları, fiili stok ve envanterler, POS hareketleri, banka hesap hareketleri ve vergi matrahlarının uyum ve doğruluğunun denetlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Vergi Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişi tarafından yürütülen incelemeler devam ediyor.

6,6 milyar liralık para trafiği tespit edilen yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 139...

6,6 milyar liralık para trafiği tespit edilen yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 139 gözaltı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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