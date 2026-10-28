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Tekye Mahallesi'nde 9 yıllık firari, 37 yıl kesinleşmiş ceza ile yakalandı

Kilis’te 9 yıldır firari durumda olan ve hakkında kesinleşmiş 37 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis operasyonuyla merkez Tekye Mahallesi'nde yakalandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tekye Mahallesi'nde 9 yıllık firari, 37 yıl kesinleşmiş ceza ile yakalandı

Tekye Mahallesi'nde 9 yıllık firari, 37 yıl kesinleşmiş ceza ile yakalandı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olarak aranan bir şahıs yakalandı. Şahsın, işlem yapılan suç dosyasında önemli yer tutan zanlılardan olduğu belirtildi.

operasyon ve yakalama:

Ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı çalışmaları kapsamında merkez Tekye Mahallesi'nde bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda hakkında Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından cezası kesinleşmiş olan firari gözaltına alındı.

gözaltı ve teslim:

Düzenlenen operasyonda yakalanarak emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi prosedür gereği Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Kilis emniyet yetkilileri, aranan diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

KİLİS’TE 37 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN FİRARİ YAKALANDI

KİLİS’TE 37 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN FİRARİ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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