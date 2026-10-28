Tekye Mahallesi'nde 9 yıllık firari, 37 yıl kesinleşmiş ceza ile yakalandı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olarak aranan bir şahıs yakalandı. Şahsın, işlem yapılan suç dosyasında önemli yer tutan zanlılardan olduğu belirtildi.

operasyon ve yakalama:

Ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik planlı çalışmaları kapsamında merkez Tekye Mahallesi'nde bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda hakkında Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından cezası kesinleşmiş olan firari gözaltına alındı.

gözaltı ve teslim:

Düzenlenen operasyonda yakalanarak emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi prosedür gereği Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Kilis emniyet yetkilileri, aranan diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

KİLİS’TE 37 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN FİRARİ YAKALANDI