Yangında hasar gören evlerini belediye desteğiyle onarıyorlar

Isparta Belediyesi yardımıyla yanan evde tadilat başladı

Isparta'nın Gelendost ilçesi Yeşilköy köyünde eylül ayında çıkan yangında evleri ve ahırları kullanılamaz hale gelen Duygu-Ahmet Yıldız çiftine Isparta Belediyesi yardım eli uzattı. Ailenin talebi üzerine Başkan Şükrü Başdeğirmen tarafından çatı malzemesi, demir, briket ve çimento gönderildi; gönderilen malzemelerle tadilat çalışmaları başladı.

Tadilat için gönderilen malzemeler:

Belediye tarafından gönderilen destek paketinde çatı malzemesi, demir, briket ve çimento bulunuyor. Aile, gelen malzemeler ve kendi imkanlarıyla ev ile ahırda onarım ve güçlendirme çalışmalarına başladı; usta ekipleri malzemelerle tadilat işlerini sürdürüyor.

Yangının seyri ve ilk müdahale:

Olayla ilgili olarak Yeşilköy Muhtarı Hüseyin Arslan yangının gece sabaha yakın saatlerde çıktığını, komşuların durumu bildirmesiyle Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait su tankeri ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi. Arslan, yangın sonucu evin ve ahırın birçok bölümünde hasar oluştuğunu ve durumu Başkan Başdeğirmen’e ilettiklerini belirtti.

Ahmet Yıldız, "Evimiz ve ahırımız 13 Eylül günü gece saatlerinde yandı. Yangın bir anda çıktı. Komşular yangını gördü ve bize haber verdi. Yangından sonra Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e başvurduk. Allah ondan razı olsun, bizleri kırmadı ve evimiz ile ahırımızın tadilatı için gerekli olan çatı malzemeleri, demir, briket ve çimentoyu hemen bize gönderdi. Biz de kendi imkanlarımızla evimizi ve ahırımızı tadilat yapıyoruz" dedi.

Duygu Yıldız ise, "Yangın sonrası destek için başvurduğumuzda bizi geri çevirmediler. Tadilat için malzeme gönderdiler. Bu malzemelerle ustalarımız evimizi ve ahırımızı tadilat ediyorlar" diye konuştu.

Muhtar Hüseyin Arslan ayrıca, "Yıldız ailemizin evinde ve ahırında gece sabaha yakın saatlerde bir yangın çıktı. Yangının bize haber verilmesiyle Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait su tankeri ile yangına müdahale ettik. Sonra itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdüler. Ancak evin ve ahırın birçok bölümü yandı. Yangın sonrası durumu Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e ilettik. Kendisinden Allah razı olsun hemen ilgilendi ve gerekli malzemeleri gönderdi. Şu anda da tadilat işleri devam ediyor. Desteklerinden dolayı Şükrü başkanımıza teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

EYLÜL AYINDA EVLERİ İLE AHIRLARI ÇIKAN YANGINDA ZARAR GÖREN DUYGU-AHMET YILDIZ ÇİFTİNE ISPARTA BELEDİYESİNCE YARDIM ELİ UZATILDI.