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Piraziz'de tartışma silahla sonlandı: ağabey gözaltında

Giresun'un Piraziz ilçesi Esentepe köyünde çıkan tartışmada ağabey A.Ş.'nin silahla vurduğu O.Ş. (54) hayatını kaybetti, A.Ş. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Piraziz'de tartışma silahla sonlandı: ağabey gözaltında

Piraziz'te kardeş arasında silahlı saldırı

Giresun'un Piraziz ilçesi Esentepe köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iddialara göre ağabey ile kardeşi arasında çıkan tartışma silahla sonlandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 54 yaşındaki O.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, A.Ş. (63) ile kardeşi O.Ş. (54) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş.'nin silahla ateş ettiği ileri sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

soruşturma ve gözaltı:

Olay sonrası şüpheli A.Ş. (63) güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığı koordinasyonunda başlatılan soruşturmada olay yeri incelemeleri ve ifade işlemleri sürüyor. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin çalışma yaptıklarını açıkladı.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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