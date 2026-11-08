Şiir ikindileri Salihli'de 54. yılında sanatla, hatıralarla ve ödüllerle buluştu

Salihli şiir ve sanatın buluşma noktası oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Salihli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 54. Uluslararası Salihli Şiir İkindileri, yerli ve yabancı şairleri, sanatçıları ve sanatseverleri Salihli'de bir araya getirdi. Etkinlik, şiir okumaları, sergi sunumları ve ödül törenleriyle zengin bir program sundu.

Program ve katılımcılar:

Salihli Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'ndaki programa; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Ziya Çiçek, çok sayıda sivil toplum temsilcisi, yerli ve yabancı şairler ile sanatseverler katıldı. Şair Tuğrul Keskin program sunuculuğunu üstlendi; şairler kendi eserlerinden şiirler seslendirerek gecenin tonunu belirledi. Etkinlikte müzisyen Gülcan Aydın da sahne alarak dinleyicilerle buluştu.

Vurgu: kültür, hatıra ve kent belleği:

Ulaş Aydın, Şiir İkindileri'nin uzun soluklu bir kültür geleneği olduğunu vurgulayarak etkinliğin Türkiye'de örneği az bulunan organizasyonlardan olduğunu söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Aydın ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun desteğinin etkinliklerin sürdürülmesinde belirleyici olduğunu belirtti.

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ise Şiir İkindileri'nin şehrin tarihî ve kültürel belleğinde önemli bir yere sahip olduğunu, etkinliğin yalnızca şiire değil ortak hatıralara ve kentin insanına da vurgu yaptığını ifade etti. Nurlu, şehirleri asıl yaşatan unsurun ortak hatıralar olduğuna dikkat çekti ve etkinliğin kuşaktan kuşağa bırakılan bir miras olarak görüldüğünü belirtti.

Sergi ve ödüller:

Etkinlik kapsamında, Türkan Şoray ve Yalçın Gökçebağ Hatıralar Bahçesi'nde Buluşma ve Sanat Sergisi açıldı. Sergide sanatçıların eserleri ve sanat yaşamlarına dair izler ziyaretçilere sunuldu; sergi, katılımcılara sanatla iç içe bir deneyim sağladı.

Gecenin önemli anlarından biri de ödül töreniydi. Edebiyat ve sanat dünyasına katkıları nedeniyle Hidayet Karakuş, Dionysos Şiir Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca sinema sanatçısı Türkan Şoray ile ressam Yalçın Gökçebağ da Dionysos Emek Ödülleri ile onurlandırıldı.

54. Uluslararası Salihli Şiir İkindileri, şiirin farklı seslerini ve sanatın farklı dallarını aynı çatı altında buluşturarak bölgesel bir kültür etkinliğinin ötesinde, kentin ortak hafızasını canlı tutan bir platform olarak öne çıktı. Program, hem yerel hem de uluslararası katılımcılarla sanat ve edebiyatın sürekliliğine yapılan bir vurguyu temsil etti.

ULUSLARARASI SALİHLİ ŞİİR İKİNDİLERİ, 54. YILINDA BU YIL DA YERLİ VE YABANCI ŞAİRLERİ, SANATÇILARI VE SANATSEVERLERİ SALİHLİ’DE BİR ARAYA GETİRDİ. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SALİHLİ BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN ETKİNLİK KAPSAMINDA ŞİİR DİNLETİLERİ, SANAT SERGİSİ VE ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAMDA DİONYSOS ŞİİR ÖDÜLÜ HİDAYET KARAKUŞ’A, DİONYSOS EMEK ÖDÜLLERİ İSE TÜRKAN ŞORAY VE YALÇIN GÖKÇEBAĞ’A VERİLDİ.