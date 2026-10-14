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Şampiyon pehlivandan başkan Aras’a ziyaret

Muğlalı pehlivan Kadir Buğra Dikik, 57 yıl sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kilosunda şampiyon oldu, Aras'ı ziyaret etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Şampiyon pehlivandan başkan Aras’a ziyaret

Ziyaret:

Muğlalı yağlı pehlivan güreşçisi Kadir Buğra Dikik, 57 yıl aradan sonra Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu koordinasyonunda yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupasında kendi kilosunda şampiyon olarak Muğla'ya büyük gurur yaşattı.

Tebrik ve buluşma:

Fethiye Güreş Kulübü heyeti ile Beşkaza Kültür Derneği-Platformu Başkanı Devrim Karakuş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Dikik ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti. Başkan Aras, organizasyonda elde edilen başarı nedeniyle Dikik'i tebrik ederek kutladı.

Gündem ve gelecek adımlar:

Ziyarette Devrim Karakuş, Muğla'daki yağlı güreşin mevcut durumu, güreş kulüpleri ve sporcular hakkında Başkan Aras'a bilgi verdi. Aras, Dikik'in başarısından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yağlı güreşin gelişimine katkı sunmak amacıyla kentte güreş tesisi yapılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

ŞAMPİYON PEHLİVANDAN BAŞKAN ARAS’A ZİYARET

ŞAMPİYON PEHLİVANDAN BAŞKAN ARAS’A ZİYARET

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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