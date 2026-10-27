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Samsun'da çatıda yakalanan 5 bin 656 sentetik ecza hapı

Samsun'da narkotik ekipleri İlkadım ilçesinde bir çatı katında yaptıkları aramada 5 bin 656 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi, 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da çatıda yakalanan 5 bin 656 sentetik ecza hapı

Operasyonun detayları:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli bir şahsın kullandığı çatı katında arama yapıldı. Arama sonucu, yasadışı olduğu değerlendirilen ilaç niteliğindeki çok sayıda hap ele geçirildi.

ele geçirilen miktar ve yer:

Yapılan aramada toplam 5 bin 656 adet sentetik ecza hapı bulundu. Narkotik ekipleri söz konusu malzemelerin bulunduğu çatı katında detaylı inceleme gerçekleştirdi.

soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, emniyet yetkilileri ele geçirilen maddelerin kaynağı ve dağıtım zincirine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

Bu tür operasyonlar, kent genelinde yasa dışı madde girişimini ve dağıtımını engellemeye yönelik yürütülen rutin çalışmalardan biri olarak kayda geçti.

SAMSUN’DA NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 5 BİN 656 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE...

SAMSUN’DA NARKOTİK POLİSİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA 5 BİN 656 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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