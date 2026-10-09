Samsun'da iki kişinin ölümüne yol açan kazanın ilk duruşmasında tartışılan unsurlar

Olayın kısa özeti:

Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolunda, bir otel yakınında meydana gelen kazada 55 AKV 459 plakalı motosikleti kullanan Kemalcan Arslan (20) ile motosiklette yolcu olan Taha Bozkurt Seldüz ve yaya Fahrettin Demir (36) ağır yaralandı. Yapılan müdahalelere rağmen Fahrettin Demir ile Taha Bozkurt Seldüz hayatını kaybetti; olay “taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma” suçundan açılan dava ile yargılanıyor.

Sanığın savunması ve olay anlatımı:

Tutuksuz sanık Kemalcan Arslan, Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada yaptığı savunmada kaza günü arkadaşlarıyla Batıpark'a gittiklerini, ardından Çiftlik Caddesi'ndeki internet kafeye gitmek üzere yola çıktıklarını anlattı. Sanık, şunları söyledi: "Sağ tarafta bir dolmuş durdu. Yaya indi ve bir anda yola atladı. Kurtaramadım. Kaza sonrası motosikletin dengesi bozuldu, biz de savrulduk. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Normal hızımda gidiyordum. Motosikletimi bir yıldır kullanıyordum. Kazayı bilerek gerçekleştirmedim. Beraatime karar verilmesini istiyorum."

Arslan, kendi kask taktığını ancak yolcunun kaskının bulunmadığını ve o gün yanında yedek kask olmadığını da savunmasında dile getirdi.

Tarafların ve mahkemenin değerlendirmesi:

Hayatını kaybeden Fahrettin Demir'in annesi Saniye Demir, duruşmada oğlunun işe giderken kaza sonucu metrelerce sürüklendiğini belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi ve "O kadar hızlı gidiyormuş ki iki cana kıydı. Oğlum bekardı, bir otelde çalışıyordu. Şikayetçiyim" dedi.

Sanık avukatı Ekin Uygar Kürek ise adli tıp kusur raporuna atıf yaparak müvekkilinin tali kusurlu, hayatını kaybeden yayanın ise asli kusurlu gösterildiğini ileri sürdü. Kürek, müvekkilinin kazada hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığını ve arkadaşını kaybettiğini belirterek öncelikle beraat talep etti.

Mahkeme, motosiklette yolcu olarak bulunan ve yaşamını yitiren gencin ailesinin dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sürece ilişkin soruşturma ve yargılama, beyanların ve raporların değerlendirilmesiyle devam edecek.

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