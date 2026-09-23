Samsun'da narkotik ekipleri 10 binin üzerinde sentetik ecza hap ele geçirdi

operasyon detayları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun'un İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmada dört şüpheliye yönelik arama yapıldı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve bulundukları arazide gerçekleştirilen aramalarda 10 bin 104 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

soruşturma ve adli işlem:

Olayla ilgili olarak 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, ele geçirilen materyellerle ilgili kayıt ve muhafaza işlemlerinin yapıldığını açıkladı.

SAMSUN'DA 10 BİN 104 SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ