Direksiyon hakimiyetini yitiren araç kafenin açık alanına girdi

Olay

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak'ta seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir kafenin dış bölümünde oturan kişilerin arasına daldı.

Müdahale ve ilk bilgiler:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay anına dair ayrıntılı bilgi ve yaralanma durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.

Soruşturma:

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer kazanın nedenini belirlemek üzere araştırma yapıyor; olayla ilgili gelişmelerin ardından ek bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

ESKİŞEHİR'DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, BİR KAFENİN DIŞ BÖLÜMÜNDE OTURAN MÜŞTERİLERİN ARASINA DALDI.