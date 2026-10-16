Samsun'da üç sanığın yargılanacağı cinayet iddianamesi kabul edildi

İddianame kabul edildi: üç sanık müebbetle yargılanacak

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Canik ilçesinde 24 Ocak 2026 tarihinde park halindeki bir otomobilin yanında ölü bulunan Ferit Marhan (45) soruşturması kapsamında mahkemece kabul edildi. Dosyada yer alan suçlamalara göre, Gamze Sagamer (38), eşi Dursun Ali Sagamer (39) ve oğulları Aydın Sagamer (23) ayrı ayrı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanacak.

Olay yeri bulguları ve delil tespiti:

Olay, Düvecik Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi Yolu üzerindeki 55 ARH 593 plakalı park halindeki otomobilin yanında gerçekleşti. İncelemelerde aracın sol kapısının açık, motorunun çalışır durumda olduğu, Marhan’ın aracın sol kapısı yanında, asfalt üzerinde sırtüstü halde bulunduğu kaydedildi. Cumhuriyet savcılığı ve Adli Tıp raporlarına göre maktulün baş, boyun ve göğüs bölgesinde çok sayıda kesici ve delici alet yarası tespit edildi; aracın ön paspası ve kaportasında yoğun kan izleri bulundu.

Soruşturma kapsamında araçta yapılan aramalarda kanlı çakı, siyah tişört, ahşap sopa, kas gevşetici kremler, gaz spreyi, çakmak, cep telefonları ve kanlı peçeteler ele geçirildi. Olay yerinde, otomobilde ve suç aletleri üzerindeki moleküler genetik analizlerde maktul ve şüphelilere ait DNA profilleri ile parmak izleri saptandı.

HTS, görüntü ve otopsi raporları:

Güvenlik kamerası görüntüleri, HTS iletişim kayıtları ve baz istasyonu verileri soruşturma dosyasına girdi. Analiz raporlarında, Gamze Sagamer ile Ferit Marhan'ın olay öncesinde araçla buluştukları ve güzergah boyunca birlikte seyrettikleri belirtildi.

Ayrıca Dursun Ali Sagamer’e ait aracın ve Aydın Sagamer’in olay saatine yakın zamanlarda olay yeri çevresi ve ikamet güzergahında hareket halinde olduğuna dair veriler ile şüphelilerin birbirleriyle telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalarının baz istasyonu sinyalleriyle örtüştüğü kayıtlar dosyada yer aldı.

Şüphelilerin ifadeleri ve ceza talebi:

Soruşturma sürecinde Gamze Sagamer, savcılık ifadesinde maktulle geçmişe dönük bir ilişkisi olduğunu ve Marhan’ın kendisini tehdit edip darbettiğini öne sürdü. Olay günü Marhan’ın evinin önüne gelerek kendisini çağırdığını, satır ve bıçak alarak araca bindiğini ve araç içindeki tartışma sırasında cinayeti işlediğini beyan etti. İddianamede, kollukta alınan ilk ifadeler ile savcılık beyanları arasındaki çelişkilere de yer verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamede, üç sanık hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 81/1. maddesi uyarınca kasten öldürme suçundan ayrı ayrı müebbet hapis, ayrıca TCK’nın 53. maddesi uyarınca bazı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları talebinde bulundu. Ayrıca Gamze Sagamer hakkında, olayda kullandığı kama nedeniyle 6136 sayılı Kanun’un 15/1. maddesi kapsamında yasak bıçak veya diğer aletleri taşıma suçundan ek ceza talebi yer aldı.

Soruşturma kapsamında üç şüpheli Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacağı belirtildi.

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