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Afyonkarahisar'da servis ile yolcu minibüsü çarpıştı, çoğunluğu öğrenci 16 yaralı

Afyonkarahisar Erkmen beldesinde öğrenci servisinin ve şehir içi minibüsün çarpışması sonucu çoğunluğu çocuk 16 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:23

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Afyonkarahisar'da servis ile yolcu minibüsü çarpıştı, çoğunluğu öğrenci 16 yaralı

Afyonkarahisar Erkmen beldesinde minibüs kazası

Afyonkarahisar’ın Erkmen beldesinde öğrenci taşıyan servis aracı ile şehir içi yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çoğunluğu çocuk olmak üzere 16 kişi yaralandı.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, öğrenci taşıyan 03 AJN 115 plakalı minibüs ile şehir içi yolcu taşıyan 03 M 0094 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol ortasına devrilerek durdu.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası bölgeye polis, sağlık ekipleri ve AFAD sevk edildi. Ekipler, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastanelere taşıdı. Yaralıların büyük çoğunluğunu küçük yaştaki öğrenciler oluşturuyor.

Olay yerinde yapılan ilk çalışmaların ardından polis ekipleri soruşturma başlattı. Servis aracının şoförünün ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi; incelemeler sürüyor.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI YAPAN SERVİS ARACI İLE ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSÜN...

AFYONKARAHİSAR'DA ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI YAPAN SERVİS ARACI İLE ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ÇOĞUNLUĞU ÇOCUK 16 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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