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Van'da İpekyolu'ndaki otelde yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Van'ın İpekyolu ilçesinde Hacı Osman Camii yanındaki otelde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu; itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Van'da İpekyolu'ndaki otelde yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Olayın gerçekleştiği nokta:

Van'ın İpekyolu ilçesi Küçük Cami Sokak'ta, Hacı Osman Cami yanında bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay kısa süreli paniğe neden oldu ve çevredekiler tedirginlik yaşadı.

Müdahale ve alınan önlemler:

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı olarak elektrik ve doğalgaz ekiplerine de bilgi verildi, güvenlik önlemleri alındı.

Durum ve sonuç:

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDEKİ BİR OTELDE ÇIKAN YANGIN KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLURKEN, İTFAİYE...

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDEKİ BİR OTELDE ÇIKAN YANGIN KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLURKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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