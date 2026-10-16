Van'da İpekyolu'ndaki otelde yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Olayın gerçekleştiği nokta:

Van'ın İpekyolu ilçesi Küçük Cami Sokak'ta, Hacı Osman Cami yanında bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay kısa süreli paniğe neden oldu ve çevredekiler tedirginlik yaşadı.

Müdahale ve alınan önlemler:

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı olarak elektrik ve doğalgaz ekiplerine de bilgi verildi, güvenlik önlemleri alındı.

Durum ve sonuç:

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDEKİ BİR OTELDE ÇIKAN YANGIN KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLURKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.