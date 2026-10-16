Adıyaman merkezinde tarım aletleriyle saldırıda bir kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup şahıs, bir kişiye yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda kullanılan araç gereçler, görgü tanımlarına göre tarım aletlerinden oluştu.

Yaralı ve sağlık müdahalesi:

Abdullah Polat darp edilmesi sonucu yaralandı. Olay yerinden alınan Polat, ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumuyla ilgili yetkililer tarafından henüz detaylı açıklama yapılmadı.

Polis soruşturması ve arama çalışması:

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilip yakalanması amacıyla soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma süreci ve delillerin değerlendirilmesi devam ediyor.

ADIYAMAN’DA KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR GRUP ŞAHSIN TARIM MALZEMELERİYLE SALDIRISINA UĞRAYAN 1 KİŞİ YARALANDI.