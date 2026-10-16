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Ambalaj koleksiyonuyla gelecek için örnek oldu: Turgay Baş 100 bin ambalajla Türkiye birincisi

Alaçamlı Turgay Baş, '100.000 Ambalaj Challenge' kapsamında 100 bin içecek ambalajı toplayarak kampanyayı tamamladı ve Türkiye birinciliğini bildirdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:24

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Ambalaj koleksiyonuyla gelecek için örnek oldu: Turgay Baş 100 bin ambalajla Türkiye birincisi

Alaçamlı vatandaş kampanyayı tamamlayıp birinciliği kazandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşayan Turgay Baş, Türkiye Çevre Ajansı ve Depozito Yönetim Sistemi (DOA) tarafından yürütülen '100.000 Ambalaj Challenge' programında 100.000 içecek ambalajı biriktirerek hedefe ulaştığını duyurdu. Baş, çalışmasını doğaya ve gelecek nesillere katkı sağlamak amacıyla başlattığını belirtti.

Baş’ın çalışması ve motivasyonu:

Baş, serüveninin Haziran ayında, Murat Kurum tarafından yapılan açıklamaların ardından başladığını; 1 Temmuz itibarıyla Doğa İade Sistemi’nin faaliyete geçmesiyle projeye kaydolduğunu söyledi. Kendi ifadesiyle hedef belliydi ve azimle hareket etti: "Hedefimiz belliydi, hareketimiz de vardı, bereketini de Cenab-ı Allah verdi. 100 Bin Meydan Okuma Projesi’ni birincilikle tamamladığım için son derece mutluyum ve gururluyum."

Farkındalık yaratmak için evinin deposunda topladığı ambalajları düzenleyerek sergilediğini söyleyen Baş, bu görüntünün doğadaki yüz binlerce çiçeğin daha renkli açmasına benzetildiğini ifade etti. Ayrıca, Doğa İade Sistemi’nin yaygınlaşmasında öncü olan Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Teslimat, doğrulama ve teşvik mekanizması:

Kampanya çerçevesinde hedeflenen ambalaj sayısına ulaşan katılımcılar operatör destekli toplu teslimat sürecine dahil ediliyor. Teslim alınan ambalajlar önce sayma ve doğrulama hattında kontrol edilecek; doğrulama tamamlandığında kampanya şartlarını sağlayanlara ambalaj başına 1 TL teşvik ödemesi yapılacak. Normal sistemde ambalaj başına ödenen teşvik 0,50 TL iken kampanya kapsamında bu tutar 1 TL olarak uygulanıyor.

Baş, biriktirdiği ambalaj sayısını 10 Eylül 2026 tarihinde çağrı merkezine bildirdi. Kampanyanın genel olarak 30 Eylül 2026 tarihinde sona ermesi planlanıyor; Baş’ın ambalajlarının teslim alınması, doğrulanması ve teşvik ödemesinin kampanya kuralları doğrultusunda yürütülmesi bekleniyor.

Proje, geri dönüşüm bilincini artırmayı ve depozito iade sistemine katılımı teşvik etmeyi amaçlayan ulusal bir adım olarak konumlanıyor. Baş’ın örneği, yerel düzeyde bireysel çabaların çevresel etki yaratabileceğini gösteren bir örnek vaka niteliği taşıyor.

SAMSUN’UN ALAÇAM İLÇESİNDE YAŞAYAN TURGAY BAŞ, &quot;100.000 AMBALAJ CHALLENGE&quot; KAMPANYASI KAPSAMINDA...

SAMSUN’UN ALAÇAM İLÇESİNDE YAŞAYAN TURGAY BAŞ, "100.000 AMBALAJ CHALLENGE" KAMPANYASI KAPSAMINDA 100 BİN İÇECEK AMBALAJI BİRİKTİRME HEDEFİNE ULAŞTI. BAŞ, DOĞAYA VE GELECEK NESİLLERE KATKI SUNMAK AMACIYLA BAŞLATTIĞI ÇALIŞMAYI BİRİNCİLİKLE TAMAMLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADIĞINI SÖYLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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