Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan anneanne ve torunu yaralandı

Olayın gelişimi:

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi İstiklal Caddesi Öğretmenevi mevkisi'nde meydana gelen kazada, Ayşe Ç. (70) kucağında torunu Ç.A.Ş. (6) ile yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki kişi de yere savruldu ve yaralandı.

Kaza anı ve müdahale:

Çarpma sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine motosikletli ambulans ile birlikte 2 ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi de Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer görgü tanıklarından bilgi toplamaya devam ediyor.

YARALILAR, SAĞLIK EKİPLERİNİN OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ'NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.