Samsun'da sıra dışı bir kafe deneyimi:

İlkadım ilçesi Duruşehir mevkiinde hizmet veren kafe, akvaryumlarla çevrili oturma alanları ve canlıların sergilendiği bölümleriyle öne çıkıyor. Ziyaretçiler kahvelerini yudumlarken, cam arkasından ya da yakından egzotik türleri görme ve fotoğraf çekme imkânı buluyor.

Hayvan çeşitliliği ve akvaryum düzeni:

İşletmenin akvaryumlarında yaklaşık 300 farklı balık çeşidi bulunuyor; küçük türlerden büyük türlere kadar geniş bir yelpaze mevcut. Bunların arasında köpekbalığı türleri ve 12 kiloluk kedi balığı dikkat çekiyor. Ayrıca kafe bünyesinde iguana ve papağan gibi evcilleştirilmiş egzotik türler de yer alıyor. Akvaryum altyapısı iki tane 6 metrelik ve iki tane 3 metrelik tanktan oluşuyor; işletmenin ayrıca bir havuzu da bulunuyor. İşletme, bazı balıkları yaklaşık 2 yıldır besliyor ve günlük beslenme miktarı balık türlerine göre ortalama yarım kilo ile 1 kilo arasında değişiyor.

Ziyaretçi ilgisi ve işletme hedefleri:

Konseptin kurucusu Diş Hekimi Enes Burak Uğurlu, yaklaşık 3 yıl önce başlattıkları projeyle misafirlere sadece kahve sunmanın ötesinde hatırlanacak anılar bırakmayı amaçladıklarını belirtiyor. Uğurlu, hayvanların insanlarla etkileşim kurabildiğini; papağanın birkaç gün içinde personele alışıp bağlandığını, bazı türlerin meyve, sebze veya yeşillikle beslendiğini ifade ediyor. Aileler ve çocuklar özellikle ilgisini çekiyor; sosyal medya paylaşımları sayesinde çevre illerden ziyaretçiler geliyor ve ebeveynler çocukları ödüllendirmek için mekâna sıkça götürüyor.

Menüde hamburger, pizza ve çeşitli kruvasanlar gibi çocukların sevdiği seçenekler bulunuyor. İşletme geleceğe dönük olarak beslenme alışkanlıklarını destekleyecek ürünlerle bir zincir oluşturma planları yapıyor ve üçüncü nesil kahve kültürüyle egzotik hayvanları bir arada sunarak farklı bir hikâye oluşturmayı hedefliyor.

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