Uşak il tarım ve orman müdürlüğü ekipleri üreticilerle sahada buluştu

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerle saha ziyaretleri gerçekleştirerek tarımsal üretim ve hayvancılığa ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaretlere İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri ve teknik personel katıldı.

konu başlıkları ve bilgilendirme:

Program kapsamında bitkisel üretim, hayvancılık, hayvan sağlığı ve tarımsal desteklemeler ile ilgili bilgi akışı sağlandı. Üreticilere uygulamalar, destekleme şartları ve sahada karşılaşılan teknik meseleler hakkında açıklamalar yapıldı.

yerinde tespit ve üretici talepleri:

Ziyaretlerde üreticilerin karşılaştığı sorunlar yerinde değerlendirildi; talep ve öneriler dinlendi. İl Müdürlüğü, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik görüş alışverişini sürdürdüğünü ve saha çalışmalarını devam ettireceğini bildirdi.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELEREK TARIMSAL ÜRETİM VE HAYVANCILIĞA İLİŞKİN KONULARDA BİLGİLENDİRMELERDE BULUNURKEN, ÜRETİCİLERİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DE DİNLEDİ.