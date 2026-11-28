maç özeti:

TFF 3. Lig 3. Grup 14. haftasında Başpınar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kırıkkale FK, konuk ekip Karaman FK'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısında konuk ekip Hasan Akpınar'ın 24. dakikadaki golüyle öne geçti. İkinci yarıda ev sahibi ekip toparlandı ve Alperen Bekli'nin 72. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşmanın son bölümlerinde Christopher Jakob Aydemir'in 87. dakikadaki müdahalesi takımına galibiyeti getirdi.

maçın dönüm noktaları:

İlk yarıda Karaman FK'nin baskısı sonucu gelen gol, Kırıkkale savunmasının dikkatini artırmasına yol açtı. İkinci yarıda yapılan hücum ağırlıklı değişiklikler ve oyuncu girişleri (Talha Akkaya, Baha Kısacık, Batuhan Tunçay, Eray Sürül vb.) Kırıkkale'ye üstünlük sağladı. 72. dakikada Alperen Bekli'nin golü moral verdi; 87. dakikada Christopher Jakob Aydemir'in golü ise sonuca direkt etki etti.

kadrolar, hakemler ve disiplin:

Stat: Başpınar

Hakemler: Deniz Güven, Hasan Hüseyin Yazıcılar, Tuna Taşyüz

Kırıkkale FK: Hakan Canbazoğlu, Enes Yetim (Talha Akkaya dk. 59), Kerem Kurşun, Furkan Şamil Çetin, Mümin Uyar (Yasin Polat dk. 85), Yusuf Mert Tunç (Baha Kısacık dk. 59), Şahin Şafakoğlu, Alperen Bekli, Christopher Jakob Aydemir (Batuhan Tunçay dk. 89), İsmail Cem Kara, Kaan Baysal (Eray Sürül dk. 85)

Karaman FK: Oğuzhan Yeşilyurt, Azad Filiz, Hasan Akpınar, Arda Ertekin, Harun Yerlikaya (Ömer Tuğ dk. 64), Bedirhan Akbaba, Fahri Yağız Parlak (Enes İlyas Seven dk. 82), Erdem Güleç (Melih Eren Uluer dk. 74), Yasin Küçük (Yağız Eren Dalkılıç dk. 83), Mertcan Aşçı, Batuhan Nizam

Goller: Hasan Akpınar (dk. 24) (Karaman FK); Alperen Bekli (dk. 72), Christopher Jakob Aydemir (dk. 87) (Kırıkkale FK)

Sarı kartlar: Alperen Bekli, Mümin Uyar, Şahin Şafakoğlu, Christopher Jakob Aydemir (Kırıkkale FK); Melih Eren Uluer, Azad Filiz (Karaman FK)

Maç, Kırıkkale için üç puan ve moral kaynağı olurken Karaman FK sahadan mağlup ayrıldı. Ev sahibi ekibin son bölümdeki baskısı ve isabetli hücum tercihleri galibiyeti belirledi.

TFF 3. LİG 3. GRUP’UN 14. HAFTASINDA KIRIKKALE FK, KONUK ETTİĞİ KARAMAN FK’Yİ 2-1 MAĞLUP ETTİ