Uşak'ta soğuk hava uyarısı

Uşak Valiliği, kent genelinde 30 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayıp hafta boyunca etkili olması beklenen soğuk hava için resmi bir meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan değerlendirmelerde, şu an mevsim normalleri civarında veya yer yer altında seyreden sıcaklıkların hafta başından itibaren hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

Beklenen hava koşulları:

Valilik açıklamasına göre, 30 Kasım-4 Aralık 2026 tarihleri arasında il genelinde en düşük hava sıcaklıklarının eksi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayları görülebileceği; yağışların ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülmektedir.

Vatandaşlara ve yetkililere uyarılar:

Açıklamada ayrıca rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği vurgulandı. Bu koşulların ulaşımda ve dış ortamda çalışanlar için risk oluşturabileceği belirtilerek, gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Valilik, hafta sonunda sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükselebileceğini; ancak Pazartesi gününden itibaren tekrar düşüşün başlayacağını hatırlattı ve vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmelerini önerdi.

UŞAK VALİLİĞİ, KENTTE 30 KASIM’DAN İTİBAREN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN SOĞUK HAVA NEDENİYLE METEOROLOJİK UYARIDA BULUNDU. HAVA SICAKLIKLARININ HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAĞI, YÜKSEK KESİMLERDE BUZLANMA VE DON OLAYLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ BİLDİRİLDİ.