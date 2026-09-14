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Samsun'un siyaset haritasındaki yeri: Soylu'nun 'ölçü ve müşir' vurgusu

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın Samsun ziyaretini milletle güçlü ilişkinin kanıtı sayıp, kenti 'Türk siyasi hayatının ölçüsü' olarak tanımladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:10

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EDİTÖR: Elif Demir

Samsun'un siyaset haritasındaki yeri: Soylu'nun 'ölçü ve müşir' vurgusu

Soylu: Samsun sahici bağlılığın ve siyaset ölçüsünün simgesidir

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kentin siyasi anlamını vurguladı. Soylu, ziyaretin millet ile Erdoğan arasındaki güçlü ilişkinin açık bir tezahürü olduğunu ifade etti ve sokaklardaki coşku ile meydanlardaki sahiplenmeyi bunun en somut göstergesi olarak nitelendirdi.

Soylu, konuşmasında kenti tarif ederken "Samsun, Türk siyasi hayatının müşiridir; ölçüsüdür. Sağ siyasetin göstergesidir" sözlerine yer verdi ve ziyaretin Erdoğan ile millet arasındaki 25 yıllık gönül bağını teyit ettiğini belirtti.

kentin kimlik mozaiği:

Soylu, Samsun'un tek boyutlu bir kent olmadığını, farklı kimlikleri bünyesinde barındıran kadim bir coğrafya olduğunu hatırlattı. Açıklamasında Samsun'u; Karadeniz olarak tanımlarken, aynı zamanda toprağı, üretimi ve insanıyla Orta Anadolu olduğunu, ayrıca Rumeli, Gürcü ve Çerkes unsurlarını barındırdığını söyledi. Soylu, kentin ayrıca Kürtlerin on yıllar içinde kendilerine yaşam alanı bulduğu, kaynaştığı ve bütünleştiği bir yer olduğunu vurguladı.

ekonomi, teşkilat çalışması ve siyaset:

Ekonomik ve coğrafi önemine değinen Soylu, Samsun'un bir liman kenti olduğunu, dış dünyaya açık yapısıyla tarım, sanayi ve ticaret için önemli merkezlerden biri olduğunu aktardı. Ziyaretin kent halkının Erdoğan'a duyduğu bağlılığı ortaya koyduğunu dile getirerek, dün gerçekleşen ilgi ve sahiplenmeyi bunun kanıtı olarak gösterdi.

Siyasetin temel dinamiklerine dair değerlendirmesinde Soylu, partinin saha çalışmasının ve teşkilatların rolüne dikkat çekti. Siyasetin özünü açıkladığı cümleyle, "Siyasetin özü, potansiyel enerjiyi harekete ve güce dönüştürmektir" ifadesini kullandı ve Samsun teşkilatının bu potansiyeli coşkuya çevirdiğini, milletin gönlündeki sevgiyi güçlü bir sadakate dönüştürdüğünü aktardı.

Soylu konuşmasını kişisel bir notla tamamladı; annesinin memleketinin Samsun olduğunu belirterek, hemşehrilerine ve teşkilata teşekkür etti. Kapanışında ise "Var olasın Samsun 19 Mayıs'ın, kurtuluşun ve Anadolu vicdanının şehri" sözleriyle kentin tarihî ve duygusal önemine vurgu yaptı.

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN SOYLU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN SAMSUN...

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN SOYLU, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN SAMSUN ZİYARETİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNARAK, "SAMSUN, TÜRK SİYASİ HAYATININ MÜŞİRİDİR; ÖLÇÜSÜDÜR. SAĞ SİYASETİN GÖSTERGESİDİR" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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