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Samsun’un turizm vizyonu üniversitede masaya yatırıldı

OMÜ ve Bafra Turizm MYO'daki konferansta, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun'un 2024–2028 turizm hedeflerini ve potansiyelini paylaştı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun’un turizm vizyonu üniversitede masaya yatırıldı

samsun turizminin bugünü ve geleceği konferansı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi ile Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu iş birliğinde düzenlenen "Samsun Turizminin Bugünü ve Geleceği" başlıklı konferansta, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş öğrencilerle bir araya geldi. Turizm Fakültesi salonunda gerçekleştirilen programda kentin tarihî, kültürel ve doğal zenginlikleri ile turizm alanındaki fırsatlar ele alındı.

master plan ve eylem planı:

Konferansta, Samsun Turizm Master Planı 2024–2028 kapsamında belirlenen stratejik hedefler detaylı şekilde değerlendirildi. Sunumlarda ziyaretçi sayısının ve turizm gelirlerinin artırılması, turistlerin ortalama konaklama sürelerinin uzatılması, turizm faaliyetlerinin yıl geneline ve ilçelere yayılması, sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve dijital tanıtım çalışmalarının güçlendirilmesi öncelikler olarak vurgulandı.

Master Plan doğrultusunda hazırlanan Turizm Eylem Planının, kentin potansiyelini somut projelere dönüştürmedeki rolü üzerinde duruldu. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sektör temsilcileri arasındaki koordinasyonun önemi özellikle öne çıkarıldı.

kapsamlı destinasyon fırsatları:

Programda Samsun'un sunduğu fırsatlar; kültür, doğa, gastronomi, sağlık ve alternatif turizm eksenlerinde ele alındı. Kentin tarihî mirası ve doğal alanlarının, planlı yatırımlar ve tanıtım çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası turist çekebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Katılımcılar, turizmin bölgesel kalkınma, istihdam ve destinasyon markalaşması açısından taşıdığı önem üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca turizmin ilçelere yayılmasıyla ekonomik hareketliliğin artırılacağına dair beklentiler paylaşıldı.

öğrencilere mesleki kariyer tavsiyeleri:

Konferansın devamında Süleyman Demirtaş, sektördeki mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı ve gençlere kariyer tavsiyeleri verdi. Turizm alanında çalışmak isteyen öğrencilerin saha deneyimi, çok disiplinli ilişki kurma becerisi ve dijital yetkinliklere önem vermesi gerektiği vurgulandı.

Program, öğrencilerin sektörün mevcut durumu ve geleceğe yönelik fırsatlarını yakından tanımasına katkı sağladı. Etkinlik sonunda Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut tarafından Süleyman Demirtaş'a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

TURİZM FAKÜLTESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KONFERANSTA, SAMSUN’UN TARİHÎ, KÜLTÜREL VE DOĞAL...

TURİZM FAKÜLTESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KONFERANSTA, SAMSUN’UN TARİHÎ, KÜLTÜREL VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİ İLE TURİZM POTANSİYELİ ELE ALINDI. KENTİN ULUSAL VE ULUSLARARASI TURİZMDE DAHA GÜÇLÜ BİR DESTİNASYON HÂLİNE GELMESİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLİRKEN KÜLTÜR, DOĞA, GASTRONOMİ, SAĞLIK VE ALTERNATİF TURİZM ALANLARINDA SUNDUĞU FIRSATLAR ÜZERİNDE DURULDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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