Yarışmaya ek süre: IF Wedding Fashion İzmir başvuruları 13 Kasım'a uzadı

başvuru süresi uzadı:

IF Wedding Fashion İzmir kapsamında bu yıl 17’ncisi düzenlenecek Gelinlik Tasarım Yarışması için başvuru süresi uzatıldı. Daha önce 9 Kasım olarak ilan edilen son tarih, 13 Kasım 2026 saat 17.00 olarak güncellendi. Yarışma, genç tasarımcıların yeteneklerini sergilemeleri ve sektörle bağlantı kurmaları için önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

yarışmanın düzenlenişi ve tema:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ organizasyonuyla ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) iş birliğiyle düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 19-22 Ocak 2027 tarihleri arasında Fuar İzmir'de 20’nci kez gerçekleşecek. Bu çerçevede düzenlenen yarışmanın bu yılki teması "Luminary - Işığın Doğuşu" olarak belirlendi. Tema; umut, yeniden doğuş, hayal gücü ve cesareti merkeze alarak tasarımcılardan içlerindeki ışığı yansıtan özgün gelinlikler bekliyor.

eleme süreci, final ve mentörlük:

Başvuruların kapanmasının ardından 19-21 Kasım 2026 tarihlerinde çevrim içi ön eleme yapılacak ve bu eleme sonucunda 15 yarı finalist belirlenecek. Seçilen tasarımcılar, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği üyelerinden mentörlük desteği alarak koleksiyonlarını hazırlayacak ve IF Wedding Fashion İzmir kapsamında düzenlenecek final defilesinde eserlerini sunacaklar. Yarışma sonuçları aynı gün düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Geçtiğimiz yıl yarışmaya 103 tasarımcı katılmış ve toplam 206 tasarım değerlendirilmişti; bu bağlamda organizasyonun genç yetenekleri sahneye çıkarma hedefi sürüyor.

ödüller ve ödül koşulları:

Yarışmada dereceye girenlere para ödülleri verilecek: birinciye 150.000 TL, ikinciye 120.000 TL ve üçüncüye 75.000 TL. Ayrıca birinci olan tasarımcıya IF Wedding Fashion İzmir 2028 bünyesinde Performans Defilesi düzenleme hakkı tanınacak. Geçen yılın birincisi Nihan Selin Paksoy de bu yıl fuar kapsamında düzenlenecek defilede koleksiyonunu sunacak.

başvuru koşulları ve başvuru yöntemi:

Yarışmaya 18-35 yaş arasındaki, moda tasarımı veya ilgili bölümlerde öğrenim gören ya da mezun olan adaylar ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı moda tasarımı kurslarından sertifika alan tasarımcılar başvurabilecek. Yarışmanın şartnamesi ve tüm başvuru koşulları www.gelinliktasarimyarismasi.com.tr adresinde yer alıyor. Başvurular yalnızca aynı adres üzerinden çevrim içi yapılacak; fiziki başvuru kabul edilmeyecek.

Organizatörler, süre uzatımının daha fazla genç tasarımcıya ulaşmayı amaçladığını ve temaya uygun yaratıcı projelerin başvurularını beklediklerini belirtiyor.

17. GELİNLİK TASARIM YARIŞMASI’NDA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI