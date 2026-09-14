Sanat merkezinden üniversite hayaline Melikgazi gençleri istedikleri bölümlere yerleşti

Melikgazi Belediyesi'nin, Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlık amacıyla Sanat Melikgazi'de oluşturduğu özel kurslar, kısa sürede somut sonuçlar verdi. İki aylık hazırlık sürecine katılan gençler, hedefledikleri üniversite ve bölümlere yerleşerek belediyenin eğitim ve sanat alanındaki yatırımlarının meyvesini almasını sağladı.

Kursun yapısı ve eğitim yaklaşımı:

Sanat Melikgazi'de açılan hazırlık kursu, 2 ay süreyle profesyonel eğitmenler tarafından uygulamalı çalışmalarla sürdürüldü. Kurs programında yetenek sınavlarına özgü teknik eğitim, portfolyo hazırlama ve sınav stratejileri önceliklendirildi. Katılımcılar çalışmaları boyunca uygulamalı geri bildirimler alarak sınavlara hazırlandı.

Başarılar ve gelecek hedefleri:

Melikgazi Belediyesi'nin verdiği desteğin sonuçları, öğrencilerin tercih ettiği üniversitelerde açıkça görüldü: Kayseri, Konya, Sivas, Eskişehir, Niğde üniversitelerine, istedikleri bölümlere derece yaparak yerleşen kursiyerler oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için gayretle çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu ayrıca, '2 ay boyunca Sanat Melikgazi bünyesinde düzenlemiş olduğumuz Özel Yetenek Sınavlarına hazırlık kursumuz birçok öğrencimizin hayallerine kavuşmasına vesile oldu' diye konuştu. Başkan, kursa emek veren eğitmenlere teşekkür ederek gençlere eğitim ve sanat yolculuklarında desteğin süreceğini vurguladı.

Melikgazi'nin bu girişimi, yerel yönetimlerin genç yeteneklere yönelik uygulamalı destek modellerinin etkinliğine örnek teşkil ediyor ve benzer programların sürdürülebilirliğine dikkat çekiyor.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNİN YETENEK SINAVLARINA HAZIRLANMASI İÇİN SANAT MELİKGAZİ’DE AÇTIĞI ÖZEL YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK KURSUNA KATILAN GENÇ YETENEKLER İSTEDİĞİ ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI.