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Tarıma dayalı ihtisas osb için Bolvadin'de planlama son aşamada

Bolvadin'de kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de imar, vaziyet ve altyapı çalışmaları son aşamaya geldi; çiftlik yerleri ve yerleşim düzeni netleşti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tarıma dayalı ihtisas osb için Bolvadin'de planlama son aşamada

Tarıma dayalı ihtisas osb için Bolvadin'de planlama son aşamada

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hayata geçirilecek Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesinde önemli mesafe kat edildi. Belediye yönetimi ve proje firması temsilcilerinin katılımıyla yapılan son toplantıda, projenin uygulama aşamasına yönelik teknik konular gözden geçirildi.

Planlama ve altyapı çalışmaları:

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda imar planı, vaziyet planı ve altyapı düzenlemeleri detaylı şekilde ele alındı. Toplantıda, proje kapsamındaki çiftlik yerleri netleştirilerek yerleşim düzeni ve altyapı şebekelerinin planlanmasında son aşamaya gelindiği ifade edildi.

Bölgeye sağlayacağı kazançlar:

Proje, ilçenin ve çevre bölgenin tarıma dayalı ihtisas alanındaki yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. Planlanan tesislerin modern üretim altyapısı, yeni istihdam imkanları ve ekonomik katkı potansiyeli bulunduğu; bunun yerel ekonomiye ve tarımsal üretim kapasitesine olumlu yansıyacağı belirtildi.

Yetkililer, önümüzdeki dönemde imar ve altyapı onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından uygulama ve yatırım etaplarının hızlanacağını kaydetti.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNİN EKONOMİK KALKINMASINA VE TARIMSAL ÜRETİM GÜCÜNE BÜYÜK KATKI...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNİN EKONOMİK KALKINMASINA VE TARIMSAL ÜRETİM GÜCÜNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (TDİOSB) PROJESİNDE ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GELİNDİĞİ KAYDEDİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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