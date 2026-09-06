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Saniyelerle kaçan umut: ikinci yılın hayal kırıklığı

Eskişehir'de KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna son anda yetişemeyen aday, 'Bu ikinci senem oluyor' diyerek kapıdan döndü; kamera olayı kaydetti.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Saniyelerle kaçan umut: ikinci yılın hayal kırıklığı

Eskişehir'de sınav günü:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de sabah saatlerinde başladı. Kentin çeşitli okullarına gelen adaylar, kimlik ve giriş belgesi kontrollerinin ardından salonlara alındı. Sınavlarda uygulanan 10.00 kuralı nedeniyle kapıların kapanmasına dakikalar kala okul çevrelerinde yoğun bir telaş oluştu.

son dakika telaşı:

Sınav merkezleri önünde görülen koşuşturmaca sırasında bazı adaylar motosiklet veya hızlı ulaşım yöntemleriyle son anda sınava yetişmeyi başardı. Buna karşın kapıların kapanmasının ardından gelenler, kural gereği içeri alınmadı. Sınav güvenliğini ve düzenini sağlama amacıyla uygulanan kurallar, bazı adaylar için sert sonuçlar doğurdu.

kapı önündeki diyalog ve tepkiler:

Sınava saniyelerle geç kalan bir aday ile bina görevlisi arasındaki diyalog, okul kamerasına yansıdı. Görevli, adayı sakinleştirmeye çalışırken "Zaten her sene oluyor" diyerek teselli vermeye çalıştı. Kapıdan dönen adayın cevabı ise dikkat çekiciydi: "Bu ikinci senem oluyor". Aday, sınav salonuna alınamayınca üzgün bir şekilde okul çevresinden ayrıldı.

Olay, sınav kurallarının katı uygulanmasının adaylar üzerindeki duygusal etkisini gözler önüne serdi. Uygulama, düzen açısından tutarlılık sağlasa da, özellikle ikinci kez denediğini söyleyen adaylar açısından hayal kırıklığına neden oldu. Kamera görüntüleri, sınav günü lojistik planlamanın ve zaman yönetiminin önemini bir kez daha vurguladı.

Yetkililer, sınava girecek adaylara sınav merkezlerine zamanında ulaşma çağrısında bulunurken, kapıların kapanma saatine ilişkin uygulamanın istisnasız olduğu hatırlatıldı. Eskişehir'deki bu görüntüler, ülke genelindeki benzer vakalarla birlikte değerlendirildiğinde, adayların sınav sabahı ulaşım alternatiflerini önceden netleştirmelerinin önemini ortaya koyuyor.

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) TARAFINDAN DÜZENLENEN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI...

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) TARAFINDAN DÜZENLENEN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS) GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR OTURUMU ESKİŞEHİR'DE YAPILDI. ADAYLARIN SINAV MERKEZLERİNE GİRİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANIRKEN, BAZI ADAYLAR SINAVA SON DAKİKA MOTORLA YETİŞTİ, SANİYELERLE GEÇ KALANLAR İSE KAPIDAN DÖNMEK ZORUNDA KALDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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