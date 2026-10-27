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Kars’ta İmam Hatip okullarında yıl dönümü kutlaması

Selahaddin Eyyübi Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2026-2027 etkinlikleri kapsamında İmam Hatip okullarının kuruluş yıl dönümünü törenle kutladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Kars’ta İmam Hatip okullarında yıl dönümü kutlaması

Programın açılışı ve konuşmalar:

Selahaddin Eyyübi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen etkinlik, 2026-2027 eğitim öğretim yılı faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildi. Program, 12-B sınıfı öğrencisi Muhammed Saki Çalışki’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından kuruluşuna katkı sunanlar ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul Müdürü Taner Ölmez günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada imam hatip okullarının eğitim hayatındaki yerine ve kuruluşundan bugüne taşıdığı misyona vurgu yaptı.

Görsel sunum ve değerlendirmeler:

Etkinlikte "Çift Kanatlı Bir Yol İmam Hatipli Olmak" adlı tanıtım filmi izlendi. Kars ÖNDER Başkanı Abdulkerim Yusufoğlu da katılımcılara hitap ederek imam hatip okullarının geçmişten günümüze eğitim alanındaki rolüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Kültür ve sanat bölümü:

Programın kültür ve sanat bölümünde okulun ezgi ve ilahi korosu sahne aldı. Öğrencilerin sunduğu eserlerin ardından 11-B sınıfı öğrencisi Şahsenem Kaya, Ali Ulvi Kurucu'nun "Sen" adlı şiirini seslendirdi. Ortaokul öğrencileri Dursun Efe Ağdaş ve Elvan Sümeyye Gök de şiir dinletileriyle programa katkıda bulundu.

Etkinliğin devamında öğrenciler tarafından hazırlanan "İmam Hatipli Olmak" adlı oratoryo gösterisi sahnelendi ve performans katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Teşekkür ve kapanış:

Programda imam hatip okullarının 1951 yılında başlayan eğitim yolculuğuna dikkat çekildi. Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Meslek Dersleri öğretmenleri Kevser Büktel ve Bünyamin Yıldız ile diğer öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi. Program daha sonra sona erdi.

KARS’TA İMAM HATİP OKULLARININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ(KARS-İHA)

KARS’TA İMAM HATİP OKULLARININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ(KARS-İHA)

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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