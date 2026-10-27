Balıkesir'de eğitim çevresinde güvenlik seferberliği

Valilik koordinasyonunda süren denetimler:

Balıkesir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler, çocuk ve gençlerin eğitimlerini huzurlu ve güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla aralıksız devam ediyor. Okulların açıldığı dönemde planlanan eş zamanlı uygulamalarla okul ve yurt çevrelerinde yoğun bir güvenlik programı yürütüldü.

Denetimlerin kapsamı ve büyüklüğü:

Okulların açılmasından bu yana yürütülen uygulamalarda 10 farklı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Denetimlere toplam 1.633 ekip ve 4.122 personel katıldı. Eğitim kurumları ve yurt çevrelerinde yapılan kontrollerde 3.567 kez okul çevresi ve 569 kez öğrenci yurdu çevresi kontrol edildi.

Gençlerin sıklıkla vakit geçirdiği mekanlara yönelik denetimlerde ise 206 internet kafe, 177 PlayStation salonu, 816 kahvehane, 125 iddia bayisi, 616 büfe, 1.167 park ve bahçe ile 40 umuma açık iş yeri olmak üzere toplam 3.146 alanda inceleme yapıldı.

Elde edilen bulgular ve uygulanan yaptırımlar:

Denetimler sırasında toplam 12.225 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla trafik ekiplerince 3.147 okul servis aracı denetlendi; mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen 278 servis aracına idari para cezası uygulandı ve trafikte risk oluşturan 20 servis aracı trafikten men edildi.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri:

Güvenlik denetimlerinin yanı sıra önleyici ve bilgilendirici çalışmalara da ağırlık verildi. Okul güvenliği ve çevre tedbirleri kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantılarında 346 okul yöneticisi ve 305 okul bahçe görevlisine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca Trafik Eğitim Parkı’nda 963 öğrenciye uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin güvenli ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi. Bu kapsamlı uygulama, okul çevresi güvenliğinin sistematik denetimlerle sağlanmasına yönelik kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

BALIKESİR VALİLİĞİ KOORDİNESİNDE, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE ÇOCUK VE GENÇLERİN EĞİTİMLERİNİ HUZURLU VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA SÜRDÜREBİLMELERİ AMACIYLA YÜRÜTÜLEN DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.