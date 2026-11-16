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Şanlıurfa trafiğinde durdurulan araçtan 8 kilo 700 gram skunk çıktı

Şanlıurfa'da durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 14 parça halinde 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi; gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa trafiğinde durdurulan araçtan 8 kilo 700 gram skunk çıktı

Operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada şehir içinde durdurulan bir araç arandı. Narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada, 14 parça halinde 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

Adli süreç ve tutuklama:

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile nakletmek suçundan adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Maddi etki ve önleme:

Emniyet kaynakları, ele geçirilen uyuşturucu miktarıyla 35 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiğini bildirdi. Bu büyüklükteki bir sevkiyatın durdurulması, bölgedeki sokak arzını kısa vadede etkileyebilir.

Operasyon, narkotik köpeğinin kullanımı ve trafik kontrolleriyle yürütülen hedefe yönelik çalışmaların sonucu olarak kaydedildi; soruşturma ve delil değerlendirme işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa&#039;da 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi: 1 tutuklama

Şanlıurfa'da 8 kilo 700 gram skunk ele geçirildi: 1 tutuklama

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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