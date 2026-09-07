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Şanlıurfa'da cezası kesinleşen hükümlü Karaköprü'de yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerinden silahla yağma suçundan kesinleşmiş 10 yıl 10 ay 9 gün hapis cezası olan C.G.'yi Karaköprü'de yakaladı ve tutukladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa'da cezası kesinleşen hükümlü Karaköprü'de yakalandı

Şanlıurfa'da cezası kesinleşen hükümlü Karaköprü'de yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

operasyon ve yakalama:

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "birden fazla kişiyle birlikte iş yerinden silahla yağma" suçundan hüküm giyen C.G.'yi tespit etti ve düzenlenen operasyonla yakaladı.

adli süreç ve tutuklama:

Yakalanan C.G., kolluk işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi; dosyada kayıtlı kesinleşmiş ceza 10 yıl 10 ay 9 gün olarak belirtildi.

Olay, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen arama faaliyetleri kapsamında gerçekleşti ve süreçle ilgili işlemler devam ediyor.

ŞANLIURFA&#039;DA 10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

ŞANLIURFA'DA 10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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