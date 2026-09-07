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Çumra'da kamyonetle çarpışan otomobildeki yaşlı çift dualarla uğurlandı

Konya’nın Çumra ilçesinde Alibeyhüyüğü yakınlarında otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada Hasan ve Havva Gürşahin yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:26

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çumra'da kamyonetle çarpışan otomobildeki yaşlı çift dualarla uğurlandı

Kaza ve ilk müdahale:

Kaza, dün gece saatlerinde Konya-Hadim kara yolu Alibeyhüyüğü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Gürşahin (63) idaresindeki 42 NV 467 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve A.U. (32) yönetimindeki 42 AUS 845 plakalı kamyonetle çarpıştı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Hasan Gürşahin, yanında bulunan eşi Havva Gürşahin (63) ve kamyonet sürücüsü A.U. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Hasan ve Havva Gürşahin kurtarılamayarak hayatını kaybetti; kamyonetin sürücüsü A.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza detayları:

Yetkililer, kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçmesiyle meydana geldiğini belirtti. Olay yerindeki ilk çalışmalarda hayatını kaybeden çiftin araç içinde ağır yaralı durumda bulunduğu, sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın kurtarılamadıkları bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Cenaze töreni ve defin:

Kazada yaşamını yitiren Hasan ve Havva Gürşahin için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Gürşahin çiftinin cenazesi dualarla Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KONYA’NIN ÇUMRA İLÇESİNDE KAMYONETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA İKİ KİŞİ...

KONYA’NIN ÇUMRA İLÇESİNDE KAMYONETLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. HAYATINI KAYBEDEN YAŞLI ÇİFT SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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