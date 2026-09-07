Dolar 48,4285 0,00%
Euro 56,3505 +0,18%
Bist 14.145,50 +0,95%
Altın Gram 6.970,12 -1,39%
EUR/USD 1,1631 +0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Üzümün izinde: Şehzadeler’de geçmişten geleceğe bağ bozumu söyleşisi

Manisa Büyükşehir ve Şehzadeler'in bağ bozumu şenliğinde Doç. Dr. Ahmet Uhri, üzümün tarihini, kullanımını ve katma değer önerilerini paylaştı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Üzümün izinde: Şehzadeler’de geçmişten geleceğe bağ bozumu söyleşisi

Tarzan Meydanı’nda bağ bozumu söyleşisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Manisa Bağ Bozumu Şenliği" kapsamında gıda mühendisi ve arkeolog Doç. Dr. Ahmet Uhri Tarzan Meydanı'nda bir söyleşi gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Utku Yılmaz'ın yaptığı etkinliğe, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya de katıldı.

üzümün Anadolu’daki kökeni ve kullanım alanları:

Uhri, söyleşide üzümün Anadolu ve Manisa toplumundaki tarihî yerini arkeolojik buluntular ışığında anlattı. Diyarbakır Körtik Tepe kazılarında 9 bin yıllık üzüm çekirdekleri, İzmir Çeşme Bağlararası kazılarında ise 5 bin yıllık çekirdekler bulunduğunu hatırlatarak, üzümün insan hayatında çok eski dönemlerden beri yer tuttuğunu vurguladı. Ayrıca üzümün yalnızca şarap üretimiyle sınırlı görülmemesi gerektiğini; şıra, pekmez, yaprak kullanımı gibi çok çeşitli geleneksel işleme yöntemlerinin bulunduğunu aktardı.

rekabet, katma değer ve yerel projeler:

Günümüzde dünya genelinde önemli üzüm üreticisi ülkelerin varlığına işaret eden Uhri, rekabet edebilmek için ürünlere katma değer kazandırmanın önemine değindi. "Sadece kuru üzüm satarak yüksek kazanç sağlanamaz" sözleriyle katma değerli üretim, işleme ve pazarlama stratejilerinin gerekliliğini anlattı. Manisa'nın bu alanda bir eksikliği bulunduğunu söyleyerek üzüm müzesi fikrine dikkat çekti ve Şehzadeler Belediyesi'nin konuya ilişkin bir proje üzerinde çalıştığını belirtti.

Söyleşinin ardından Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, Doç. Dr. Ahmet Uhri'ye günün anısına hediye ve plaket takdim etti. Etkinlik programı, hemen sonrasında sahnelenen Pertev Grubu halk konseriyle devam etti; konser meydanda toplananlar tarafından ilgiyle izlendi ve konser sonunda grup üyelerine de hediye sunuldu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ŞEHZADELER BELEDİYESİNİN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ ‘MANİSA BAĞ BOZUMU...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ŞEHZADELER BELEDİYESİNİN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ ‘MANİSA BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ’ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GIDA MÜHENDİSİ VE ARKEOLOG DOÇ. DR. AHMET UHRİ, ‘UYGARLIK YARATAN BİTKİ: ÜZÜM’ KONULU SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yaprak sarma geleneği Ulupark'ta rekabete dönüştü
images

Atça'da hafıza tazelendi: Çomaklı Ovası soykırımını anlatan kısa filmin galası y...
images

Manisa'nın üç ilçesinde kurtuluş coşkusu konserlerle taçlandı
images

Kültürün belleğini saklayan yıllık: ZKS kültür sanat yıllığı 2026

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yarısı Bizden'in süresi 31 Aralık 2027'ye uzatıldı, Erdoğan'dan bölgesel mesajlar

Kasımpaşa Sütlüce tüneli yakınında elektrik panosu yangını dikey bahçelere sıçradı

Aksu Karaöz'de alevlere karşı havadan ve karadan seferberlik

Tarih okumalarına yönelik eleştiri ve bölgesel mesaj

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti