Üzümün izinde: Şehzadeler’de geçmişten geleceğe bağ bozumu söyleşisi

Tarzan Meydanı’nda bağ bozumu söyleşisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Manisa Bağ Bozumu Şenliği" kapsamında gıda mühendisi ve arkeolog Doç. Dr. Ahmet Uhri Tarzan Meydanı'nda bir söyleşi gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Utku Yılmaz'ın yaptığı etkinliğe, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya de katıldı.

üzümün Anadolu’daki kökeni ve kullanım alanları:

Uhri, söyleşide üzümün Anadolu ve Manisa toplumundaki tarihî yerini arkeolojik buluntular ışığında anlattı. Diyarbakır Körtik Tepe kazılarında 9 bin yıllık üzüm çekirdekleri, İzmir Çeşme Bağlararası kazılarında ise 5 bin yıllık çekirdekler bulunduğunu hatırlatarak, üzümün insan hayatında çok eski dönemlerden beri yer tuttuğunu vurguladı. Ayrıca üzümün yalnızca şarap üretimiyle sınırlı görülmemesi gerektiğini; şıra, pekmez, yaprak kullanımı gibi çok çeşitli geleneksel işleme yöntemlerinin bulunduğunu aktardı.

rekabet, katma değer ve yerel projeler:

Günümüzde dünya genelinde önemli üzüm üreticisi ülkelerin varlığına işaret eden Uhri, rekabet edebilmek için ürünlere katma değer kazandırmanın önemine değindi. "Sadece kuru üzüm satarak yüksek kazanç sağlanamaz" sözleriyle katma değerli üretim, işleme ve pazarlama stratejilerinin gerekliliğini anlattı. Manisa'nın bu alanda bir eksikliği bulunduğunu söyleyerek üzüm müzesi fikrine dikkat çekti ve Şehzadeler Belediyesi'nin konuya ilişkin bir proje üzerinde çalıştığını belirtti.

Söyleşinin ardından Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, Doç. Dr. Ahmet Uhri'ye günün anısına hediye ve plaket takdim etti. Etkinlik programı, hemen sonrasında sahnelenen Pertev Grubu halk konseriyle devam etti; konser meydanda toplananlar tarafından ilgiyle izlendi ve konser sonunda grup üyelerine de hediye sunuldu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ŞEHZADELER BELEDİYESİNİN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ ‘MANİSA BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ’ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GIDA MÜHENDİSİ VE ARKEOLOG DOÇ. DR. AHMET UHRİ, ‘UYGARLIK YARATAN BİTKİ: ÜZÜM’ KONULU SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.