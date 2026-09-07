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Denetimde gözler yollardaydı: Kastamonu'da 388 araç kontrol edildi, 256 ceza

Kastamonu'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 388 aracı denetledi; 256 idari para cezası verildi, 18 araç trafikten geçici men edildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Denetimde gözler yollardaydı: Kastamonu'da 388 araç kontrol edildi, 256 ceza

Kastamonu'da denetim sonuçları:

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde toplam 388 araç ve sürücü kontrol edildi.

uygulanan cezalar ve dağılımı:

Denetimde 33 araç sürücüsüne, 223 araç plakasına olmak üzere toplam 256 idari para cezası uygulandı.

Kontroller sonucunda 7 kişinin sürücü belgesi geri alındı.

araçların durumu ve otopark işlemleri:

12'si motosiklet olmak üzere toplam 17 araç otoparka çekildi.

18 araç ise trafikten geçici olarak men edildi.

Edinilen bilgiye göre, denetim bulguları bu şekilde kaydedildi.

KASTAMONU&#039;DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMDE 33 SÜRÜCÜ VE 223 ARACA CEZAİ İŞLEM...

KASTAMONU'DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMDE 33 SÜRÜCÜ VE 223 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANIRKEN, 18 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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