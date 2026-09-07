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Sazlık yangını seraları kül etti, baba yadigarı traktör yok oldu

Antalya'da rüzgârla yayılan sazlık yangını Topçular ve Doğuyaka'da 10'dan fazla serayı, tarım arazilerini ve bir baba yadigarı traktörü yok etti.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sazlık yangını seraları kül etti, baba yadigarı traktör yok oldu

Sazlık yangını seraları kül etti, baba yadigarı traktör yok oldu

yangının seyrine dair detaylar:

Yangın 13.30 sıralarında Antalya Muratpaşa ilçesi Topçular ve Doğuyaka mahallelerinin altı farklı noktasında başladı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD, TOMA ve sağlık ekibi sevk edildi; bölge sakinleri de kendi imkanlarıyla müdahalede bulundu.

Söndürme çalışmalarında TOMA'lar destek verirken, itfaiye ekipleri alevlere yoğun biçimde müdahale etti. Ekipler, yangına daha etkin ulaşabilmek için derenin üzerinden karşı tarafa geçmek amacıyla kütüklerle köprü kurdu. Polis ve mahalle sakinleri de su dolu kovalarla yangınla mücadeleye katkı sağladı.

Yangında 10'u üzerinde cam ve plastik sera, tarım arazileri ve depo olarak kullanılan 2 baraka zarar gördü. Alevlerin tehdit ettiği ahırdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar güvenlik nedeniyle boşaltıldı, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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