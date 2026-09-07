Davutoğlu adliye çıkışında yargıya saygı vurgusu yaparak siyasetten çekildiğini açıkladı

adliye çıkışında ilk değerlendirme:

Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere geldiği Ankara Adliyesinden ayrılırken açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, yargıya olan saygısı nedeniyle ifadesini verdiğini belirterek, "Hiç kimsenin de yargının üzerinde olmadığı inancıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ifademi verdim" dedi.

soruşturmanın kapsamı ve ifade süreci:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımlarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla Davutoğlu hakkında resen soruşturma başlattı. Bu çerçevede şüpheli sıfatıyla ifade veren Davutoğlu, soruşturma savcısıyla görüştüğünü ve yargı sürecine saygı gösterdiğini vurguladı. Açıklamalarında, devlet hizmetinde bulunmuş bir kişi olarak bu tür uygulamaların devletin işleyişinde yaşanmasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

iletişim, iptal edilen program ve ulusal-aleternatif ilişkiler:

Davutoğlu, soruşturmanın başlatıldığı günden bu yana hem ulusal hem de uluslararası basından çok sayıda görüşme talebi aldığını; geçmişte birlikte çalıştığı kişilerden ve akademisyenlerden de sorular geldiğini ancak bunların çoğuna cevap vermediğini söyledi. Cuma günü katılmayı planladığı, eski devlet yetkilileri, siyasiler ve akademisyenlerin bulunduğu önemli bir kuruluşun oturumunu iptal ettiğini belirterek bunun sebebini "kendi ülkemi, ülkemin yargısını bir olumsuz algıyla anılmasını asla istemedim" şeklinde açıkladı.

Davutoğlu, aldığı yoğun telefonlar ve görüşmelerde de ülkenin yurtdışında olumsuz bir algıyla anılmamasına özen gösterdiğini belirtti ve bundan sonra ulusal basının görüşme taleplerine olumlu cevap vermeyeceğini söyledi: "Çünkü bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarı."

siyasetten çekilme kararı ve geleceğe yönelik mesaj:

Konuşmasında siyasetten çekilme kararı aldığını açıklayan Davutoğlu, "Bundan sonra da aynı ilke çerçevesinde ama görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim" dedi. Hayatını yönlendiren en önemli ilkenin "emrolunduğu gibi dosdoğru ol" sözü olduğunu belirtti ve akademik çalışmalarında, ders verirken ve kitap yazarken de ülkesini ve devletini temsil ettiğini ifade etti.

Davutoğlu ayrıca, başbakanlığı döneminde ülkede şeffaflığı, hukuk devletini ve terörle mücadeleyi savunduğunu belirterek, "Hep bu ülkeyle davrandım. Dostluğum, emrolunduğu, bir dosdoğru olmaya çalışan bir milletim şahittir. 11 Eylül 2021 tarihinde yaptığım o konuşmada da dosdoğru olmanın bir gereği var" ifadelerini kullandı. Açıklamasını, "Buradan milletime söz veriyorum. Bundan sonra da vaktim bir milletim adına dosdoğru olmaya devam edin" sözleriyle sonlandırdı.

FESHEDİLEN GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU, ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN HAKKINDA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERMEK ÜZERE GELDİĞİ ANKARA ADLİYESİ'NDE YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ BİR BAŞBAKAN DÜŞÜNCESİNİ İFADE ETTİĞİ, ELEŞTİRİLERİNİ DİLE GETİRDİĞİ İÇİN ŞÜPHELİ SIFATIYLA ADLİYEYE ÇAĞRILDI" DEDİ.